Charlotte Caniggia volvió a cortar su relación con Lohan tras una discusión

07/05/2017 -

La reconciliación entre Charlotte Caniggia y Lohan duró lo que un suspiro. A días de haberse amigado, la pareja volvió a tener problemas. Esta vez, la ex participante del Bailando se quejó de su novio con una amiga y el audio trascendió a los medios.

El viernes por la noche, la pareja pasó un mal momento mientras se encontraba cenando en un restaurante de comida peruana en San Telmo. Según testigos, el cantante y la joven discutieron y hasta incluso ella lloró.

En medio de la cena, la hija del "Pájaro" Caniggia dejó la mesa para ir al baño, donde llamó a su amiga y comenzó a despotricar contra su novio.

"Me pelee, esta re loco. Porque me empieza a decir, ‘ah porque vos en Marbella’ y me empieza a recordar de todo. Como que no puede estar bien, no sé qué le pasa. Está abajo, yo me voy ahora, me voy en taxi y mañana busco mis cosas en su casa", le dijo la joven a su amiga por teléfono, a escondidas de su novio.

Luego de descargarse, ella se fue del restaurante y su pareja detrás. Aparentemente habrían seguido la discusión afuera.

Charlotte y Lohan se habían puesto de novios el año pasado y este año, al finalizar la temporada en Carlos Paz se separaron, entre otros motivos, porque a él no le gustaba que ella saliera y tomara alcohol. Hace unos días, luego de que ella lo buscara, se reconciliaron e iniciaron la convivencia.