Ángela negó que su madre reciba dinero de Diego Torres

Fotos Ángela Torres aseguró que su madre tiene sus ahorros para manejarse y que no necesita del dinero de su famoso tío.

07/05/2017 -

Ángela Torres negó rotundamente que su mamá, Gloria Carrá, recibiera ayuda económica por parte de su ex cuñado, Diego Torres, como había trascendido. "Es mentira, es la boludez más grande que escuché en mi vida. Mi mamá es muy laburadora desde los seis años, tiene sus ahorros y puede seguir su vida sin mi tío y sin nadie", dijo la joven actriz a Teleshow.

Según había publicado la revista Paparazzi, Carrá no estaría pasando por una buena situación económica, ya que el arreglo de la cuota alimentaria por su hija menor Amalia, con Luciano Cáceres no sería suficiente para cubrir todos los gastos. La publicación además aseguró que Diego Torres le cubriría algunos gastos a su ex cuñada.