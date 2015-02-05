CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Mayo de 2017

A LAS 22.45 EL SULTÁN

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.00 MI ÚLTIMO DESEO

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTA POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.15 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE


CANAL14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FORUM

14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (f) HERRERA VS. C. CÓRDOBA

16.30 LOQUITOS X EL FUTBOL

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 EL CLÁSICO FEDERAL “A” MITRE VS. GIMNASIA (S)

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º Edición)

22.30 PUNTO LIMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL CÓRDOBA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.32 UN MONSTRUO EN PARÍS

09.20 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.32 REGRESO DEL TODOPODEROSO

11.26 CLUB DE AMIGAS

13.14 SUEÑOS SOBRE HIELO

15.08 IMOGENE

17.11 EL PROFESOR CHIFLADO II

19.16 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA

22.06 REGRESO DEL TODOPODEROSO


TCM

07.38 LENNY KRAVITZ. UNIVERSAL LOVE TOUR

08.37 EL FRANCOTIRADOR

11.57 UN ROMANCE PELIGROSO

14.12 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 4)

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.34 LA NIÑERA

21.00 POLTERGEIST

23.05 LA PANTERA ROSA

23.35 RETO AL DESTINO


TNT

08.39 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

11.36 MISS SIMPATÍA

13.47 OPERACIÓN PELIGROSA

15.32 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

17.38 MONSTERS UNIVERSITY

19.43 TRIPLE X

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS

00.00 HOSTAL. PARTE III

01.39 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN


UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, DE HOMBRES Y RATONES

08.00 GRIMM, EL ORGANILLERO

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DEPRESIÓN POST MORTEM

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DUDA RAZONABLE

11.00 HOUSE M.D., HIJO DE PACIENTE EN COMA

12.00 HOUSE M.D., EL JUEGO DEL TOPO

12.50 CHICAGO P.D., LOS CASOS QUE DEBEN RESOLVERSE

13.45 DETECTIVES MEDICOS S14, CÍRCULO SOCIAL

14.15 JOHNNY ENGLISH

16.00 HOUSE M.D., BUSCANDO A JUDAS

17.00 HOUSE M.D., FELICES PEQUEÑAS NAVIDADES

18.00 CHICAGO P.D., MIGAJA CALIBRE CUARENTA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, CRIMEN MENTAL

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DESPERTAR PRIMAVERAL

21.00 CHICAGO MED, BRECHA GENERACIONAL


STUDIO UNIVERSAL

11.00 MIENTRAS NIEVA SOBRE LOS CEDROS

13.45 BROKEN BRIDGES

16.00 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE

18.10 UN ROMANCE DE NOVELA

20.00 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

22.15 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

24.25 FULLSCREEN

24.55 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

03.10 LAS REGLAS DE LA VIDA


A DÓNDE IR

HÉRCULES

(HÉRCULES OCHIUZZI 376, ENTRE SAN LORENZO Y MORENO)

+VIERNES 12 Y SÁBADO 13, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”, UNA COMEDIA TEATRAL DE RAFAEL BRUZA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.


GREMIO MUNICIPAL DE LA BANDA

(AVELLANEDA 662)

+VIERNES 12, A PARTIR DE LAS 20, PEÑA DE LA USHUTA, JUNTANDO MISTOL, CON JUAN SAAVEDRA, PABLO CARABAJAL Y LOS SANAVIRONES, LA USHUTA GASTADA, SEBA GAMMONI, DÚO OBLIVION Y ARTISTAS INVITADOS.

PLAZA AÑORANZAS

+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO” LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO QUE HARÁ CONOCER SU DISCO “PECADO CAPITAL”.


CINES

SUNSTAR

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

07/05 14:00, 16:40

08/05 - 10-05 16:40 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 10/04-19:20 (Cast) 22:10 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (3D):

AVENTURA (+ 13 años)

HOY AL 10/05 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:15 (Subt)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

08/05 AL 10/05 16:20 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):

AVENTURA (+ 13 años)

08/05 AL 10/05 18:30, 21:00

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

08/05 AL 10/05 17:10 (Cast)

LOS PADECIENTES

SUSPENSO (+ 16 años)

HOY AL 10-05 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+ 13 años)

08/05 AL 10/05 17:00 (Cast) 21:30 (Subt)

MIO O DE NADIE (2D):

SUSPENSO, (+ 16 años)

HASTA EL 10/05 19:20 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 17:00 - 22:20 - (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LOS PADECIENTES 16 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:50- 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

 
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