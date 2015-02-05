CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Mayo de 2017
A LAS 22.45 EL SULTÁN
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.00 MI ÚLTIMO DESEO
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTA POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.15 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FORUM
14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (f) HERRERA VS. C. CÓRDOBA
16.30 LOQUITOS X EL FUTBOL
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 EL CLÁSICO FEDERAL “A” MITRE VS. GIMNASIA (S)
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 ( 2º Edición)
22.30 PUNTO LIMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL CÓRDOBA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.32 UN MONSTRUO EN PARÍS
09.20 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.32 REGRESO DEL TODOPODEROSO
11.26 CLUB DE AMIGAS
13.14 SUEÑOS SOBRE HIELO
15.08 IMOGENE
17.11 EL PROFESOR CHIFLADO II
19.16 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA
22.06 REGRESO DEL TODOPODEROSO
TCM
07.38 LENNY KRAVITZ. UNIVERSAL LOVE TOUR
08.37 EL FRANCOTIRADOR
11.57 UN ROMANCE PELIGROSO
14.12 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 4)
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.34 LA NIÑERA
21.00 POLTERGEIST
23.05 LA PANTERA ROSA
23.35 RETO AL DESTINO
TNT
08.39 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
11.36 MISS SIMPATÍA
13.47 OPERACIÓN PELIGROSA
15.32 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
17.38 MONSTERS UNIVERSITY
19.43 TRIPLE X
22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS
00.00 HOSTAL. PARTE III
01.39 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, DE HOMBRES Y RATONES
08.00 GRIMM, EL ORGANILLERO
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DEPRESIÓN POST MORTEM
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DUDA RAZONABLE
11.00 HOUSE M.D., HIJO DE PACIENTE EN COMA
12.00 HOUSE M.D., EL JUEGO DEL TOPO
12.50 CHICAGO P.D., LOS CASOS QUE DEBEN RESOLVERSE
13.45 DETECTIVES MEDICOS S14, CÍRCULO SOCIAL
14.15 JOHNNY ENGLISH
16.00 HOUSE M.D., BUSCANDO A JUDAS
17.00 HOUSE M.D., FELICES PEQUEÑAS NAVIDADES
18.00 CHICAGO P.D., MIGAJA CALIBRE CUARENTA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, CRIMEN MENTAL
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DESPERTAR PRIMAVERAL
21.00 CHICAGO MED, BRECHA GENERACIONAL
STUDIO UNIVERSAL
11.00 MIENTRAS NIEVA SOBRE LOS CEDROS
13.45 BROKEN BRIDGES
16.00 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE
18.10 UN ROMANCE DE NOVELA
20.00 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
22.15 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
24.25 FULLSCREEN
24.55 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
03.10 LAS REGLAS DE LA VIDA
A DÓNDE IR
HÉRCULES
(HÉRCULES OCHIUZZI 376, ENTRE SAN LORENZO Y MORENO)
+VIERNES 12 Y SÁBADO 13, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”, UNA COMEDIA TEATRAL DE RAFAEL BRUZA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
+DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.
+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.
GREMIO MUNICIPAL DE LA BANDA
(AVELLANEDA 662)
+VIERNES 12, A PARTIR DE LAS 20, PEÑA DE LA USHUTA, JUNTANDO MISTOL, CON JUAN SAAVEDRA, PABLO CARABAJAL Y LOS SANAVIRONES, LA USHUTA GASTADA, SEBA GAMMONI, DÚO OBLIVION Y ARTISTAS INVITADOS.
PLAZA AÑORANZAS
+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, POR PRIMERA VEZ, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA BERISO” LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO QUE HARÁ CONOCER SU DISCO “PECADO CAPITAL”.
CINES
SUNSTAR
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
07/05 14:00, 16:40
08/05 - 10-05 16:40 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 10/04-19:20 (Cast) 22:10 (Cast)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (3D):
AVENTURA (+ 13 años)
HOY AL 10/05 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:15 (Subt)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
08/05 AL 10/05 16:20 (Cast)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):
AVENTURA (+ 13 años)
08/05 AL 10/05 18:30, 21:00
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
08/05 AL 10/05 17:10 (Cast)
LOS PADECIENTES
SUSPENSO (+ 16 años)
HOY AL 10-05 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+ 13 años)
08/05 AL 10/05 17:00 (Cast) 21:30 (Subt)
MIO O DE NADIE (2D):
SUSPENSO, (+ 16 años)
HASTA EL 10/05 19:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:00 - 22:20 - (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LOS PADECIENTES 16 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:50- 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50