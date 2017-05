Alejandro Toledo y la felicidad por su gol

08/05/2017 -

Alejandro Toledo no ocultó su felicidad por haber convertido el gol que abrió el camino de Mitre hacía la victoria ante Gimnasia y Tiro.

"En lo personal, marcar me da confianza y me ayuda a seguir concentrado. Eso me pone feliz", reconoció.

"Fue un partido duro, trabado. Sabíamos de la jerarquía del rival, pero los puntos se quedaron aquí", analizó.

Toledo al igual que su DT pidió dejar atrás este capitulo y apunta al futuro: "Debemos seguir mejorando y afinar detalles para el próximo partido y corregir errores para no pasar sobresaltos. Sacamos buenos resultados como visitante y confiamos en que podemos sumar en Casares".

"Mitre va a salir a jugar y no a especular. Saldremos a buscar el partido; sabemos a qué jugamos y vamos a sacar un buen resultado", marcó.