Facundo Juárez considera que "dieron un paso importante"

08/05/2017 -

La figura del partido en el que Mitre superó a Gimnasia y Tiro, Facundo Juárez consideró que dieron un paso importante hacía el ascenso, además de mostrarse contento por el gol marcado.

"Trabajo para esto y lo importante es que el equipo ganó y dimos un paso importante", indicó el ex Unión Santiago.

"Teníamos un poco de bronca porque ellos nos ganaron de local, pero hoy demostramos que somos un buen equipo y logramos quedarnos con los tres puntos ante un buen rival", explicó la "Joya".

El primer tiempo fue trabado, pero en el complemento Mitre logró convertir gracias a los espacios, explicó Juárez.

"Cuando marcamos el primer gol, encontramos los espacios. En lo personal me encontré con espacios y gracias a Dios se me dio el gol. Mis compañeros me buscaron mucho y pudo contribuir con un tanto".

"Para ascender hay que ganarles a todos. Sabemos que vamos a una cancha complicada, pero nosotros debemos fijarnos en seguir mejorando", mencionó el mediapunta, haciendo alusión al próximo compromiso del Aurinegro.