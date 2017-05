Denuncian a una maestra bandeña por agredir a su alumna de 7 años

Fotos INVESTIGACIÓN. La causa llegará hoy al Palacio de Justicia de La Banda. Allí la Fiscalía continuará las averiguaciones.

08/05/2017 -

Una mujer se presentó en la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer y denunció a la maestra de su hija de 7 años, ya que ésta le habría provocado lesiones a la pequeña en una de sus orejas, porque no había escrito bien una letra.

El episodio se produjo durante la tarde del viernes, cuando una mujer -residente en la localidad de Los Romano- higienizaba a su hija y al tocarle el oído, la pequeña rompió en llanto, aduciendo que le dolía porque su "seño" le había pegado.

Ante la confesión de la alumna, su mamá comenzó a indagarla hasta que ésta finalmente le manifestó que mientras se encontraba en el aula su maestra le había pedido que realizara una letra y como a ella no le salía prolijamente, la educadora le dio un "tirón de orejas", aunque según la niña habría sido una acción muy severa.

Luego, la menor se sentó en su banco y quedó asustada por la reacción de la educadora. Enterada de lo sucedido, la mujer no dudó en regresar al establecimiento e increpar a la docente, quien reconoció haberle tirado de una oreja.

Según se supo la educadora le pidió disculpas a la madre de la menor indicando que no había sido su intención lastimar a su hija. La mujer no se conformó con el pedido de disculpas y se entrevistó con la directora del establecimiento -ubicado en el Bº Primero de Mayo- quien al tomar conocimiento de la situación le aconsejó a la madre de la menor que radique la denuncia ya que no era la primera vez que recibía este tipo de quejas de esa docente.

Las uniformadas consultaron el episodio con la fiscal de turno -Dra. Jacqueline Macció- quien ordenó que le tomen la denuncia y que la pequeña sea examinada por el médico de forense. El profesional constató las heridas y diagnosticó 3 días de curaciones a la menor.

En la jornada de hoy el expediente llegará al Palacio de Justicia de La Banda y la Unidad Fiscal será la encargada de solicitar nuevas medidas y continuar con la investigación.