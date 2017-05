Arranca el primer juicio oral y público al ex vicepresidente Boudou

Fotos GRAVE. Además de Boudou, su ex novia Agustina Seguín está procesada.

08/05/2017 -

Hoy a partir de las 9 en una de las salas de la planta baja de los Tribunales de Comodoro Py, el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, comenzará a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 1, en la primera de las causas en su contra que llegó a juicio oral pese a que ya está procesado por otros hechos de corrupción durante su paso por la función pública en el kirchnerismo, como la causa por la ex Ciccone Calcográfica.

El ex vicepresidente y actual dirigente de la corriente Patria Para Todos (PPT) -junto al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y al referente de Quebracho Fernando Esteche- será juzgado junto con otros implicados en la maniobra, entre ellos su ex novia Agustina Seguín, también procesada por "falsedad ideológica" informaron fuentes judiciales.

Según la investigación, se pusieron datos falsos en la transferencia de un vehículo Honda convertible rojo modelo CRX, dominio B 2.423.822, modelo 1993.

También serán juzgados hoy María Graciela Taboada de Piñero, quien estaba a cargo del Registro de la Propiedad Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, y los gestores Andrés Soto y Rodolfo Basimiani y Seguín.

Todos están acusados por haber actuado asociados "para transferir de manera irregular y documentación falsa" el automóvil.

El Tribunal que juzgada a Boudou y los demás procesados está integrado por Gabriel Vega, José Michilini y Adrián Grünberg. Este juicio oral y público se confirmó luego de que la Cámara Federal de Casación rechazara un pedido de suspensión a cambio de tareas comunitarias, ‘probation’, que había hecho uno de los gestores.