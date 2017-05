Dos galanes quieren a Oreiro en sus telenovelas

08/05/2017 -

Jorge Martínez y Gustavo Bermúdez se disputan a Natalia Oreiro. Es que los galanes quieren que la talentosa actriz uruguaya forme parte de las próximas novelas que ellos tienen en carpeta. En el caso de Martínez, una remake de "La extraña dama". Por el lado de Bermúdez, una tira que prepara para Telefé.

Hace unos días comenzó a rodar el rumor de que "La extraña dama", la telenovela que marcó todo un hito en la televisión argentina, tendría una remake. Hoy, su protagonista, Jorge Martínez, se refirió a la posibilidad de que eso ocurra y aseguró que Natalia Oreiro es la actriz ideal para el papel principal.

"A mí me hablan de La Extraña Dama y se me moviliza muchísimo el corazón", dijo el actor. Aseguró: "Me encanta la idea de la remake. Hoy hay muchas cosas que antes no teníamos. Igual no va a hacer los 40 puntos que hizo la original, fue una novela que batió récords en el mundo". Consultado sobre la posibilidad de que el papel que catapultó a Luisa Kuliok a finales de los 80 caiga en manos de Natalia Oreiro (como indican los rumores), el galán expresó: "Me encanta, me parece fascinante. Es cantante, es actriz, es todo, es muy potente Natalia".

Se refirió a qué tipo de actor debería acompañarla en el rubro protagónico. "¿Quién interpretará mi papel? No sé y no se me ocurre. Al lado de Natalia hay que poner un tipo muy potente, y que no tenga 30 años, que tenga 40.", dijo.

La novela de Bermúdez

En tanto, Gustavo Bermúdez, el galán de telenovelas de los 90, quiere volver a tener vigencia, por lo que está delineando una nueva ficción para Telefé, y su coprotagonista sería Oreiro.

"Ya hablé con ella, le interesa. Veremos cómo cierra el tema", adelantó.

El galán ya había anunciado este proyecto a fines del año pasado, en medio de la Gala Caras por los 24 años de la publicación.

"Tengo un proyecto para hacer una telenovela que seguramente empezaremos a grabar este año. Va a ser para Telefé", confesó.