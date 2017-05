Rocío ensaya con Paladini

08/05/2017 -

Se acerca la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión y muchos de los famosos que participarán en Bailando 2017 comenzaron a ensayar.

Dentro de las figuras del ciclo, Rocío Guirao Díaz se dará el gusto de bailar por primera vez con su marido, Nicolás Paladini, con quien tiene tres hijos, Aitana, Indio y Roma.

"Cuando le planteaba a Nico lo de bailar, me dice: ‘¿Por qué no? ¿Cuál es el prejuicio? Yo soy un empresario, no soy del palo, pero por qué no compartir con vos un trabajo’", relataba la rubia.

Confirmados en la pista, Rocío y Nicolás dejaron espiar sus ensayos en Instagram, donde Paladini se permitió bromear con su poca plasticidad. "Ablandando el Quebracho. ShowMatch 2017", escribió.