Felipe Fort enciende polémica familiar

08/05/2017 -

Ya pasaron tres años y medio de la muerte de Ricardo Fort y sus hijos Marta y Felipe siguen adelante con su vida junto con Gustavo Martínez, el tutor de los pequeños y expareja del mediático. Los hijos de Ricky siempre estuvieron ajenos y resguardados de las luces de la farándula y los escándalos en los que vivió su papá. Los niños crecieron y cayeron en el mundo de las redes sociales. Ambos crearon sus cuentas en Instagram y Felipe, en sus posteos, recordó a su papá con emotivos mensajes y fotos. El pequeño de 13 años posó con una remera que lleva la imagen de su papá y una de sus frases celebres, "Basta chicos". Entre los comentarios, hubo uno que molestó a Felipe, quien decidió responderle y revelar, ingenuamente, problemas internos de su millonaria familia.

"Vos no viviste lo que yo viví. No falleció tu papá, tenés mamá y de seguro tu propia familia no se está peleando por la plata cuando hay gente que no tiene un peso. Yo no pedí tener esta vida, sólo me tocó".