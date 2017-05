Tras el cruce con Fede D’Elia, "Nai" Awada lo fue a ver y luego se disculpó

08/05/2017 -

"El otro día vi a la sobrina de Macri (Naiara Awada), que tiró un tuit muy fulero, y le dijeron en una nota ‘¿sabías que no pueden intervenir el INCAA, sin que pase por el Congreso?", y ella contestó, ‘ah no sabía’. Yo me muero de vergüenza con actitudes como esa", fueron las declaraciones de Federico D’Elía a un programa radial que desataron la furia de Nai Awada que, fiel a su costumbre mediática, no tardó en responder de manera provocadora.

Naiara aseguró que el actor fue "uno más" que se cuelga del apellido Awada. "No hay guerra. Este señor, que podría ser mi padre y conoce a mi padre, salió a hablar mal de mí. Uno más. Ojalá le sirva", escribió en Twitter. Ahora, la actriz, que ya comenzó con los ensayos para el Bailando 2017, se arrepintió y tras sus filosos dichos fue a ver "Sugar", donde trabaja Federico. Naiara utilizó Twitter para destacar la labor de D’Elía: "La rompés en Sugar y tenés la humildad de los grandes. Todo mi respeto y el de mi papá y perdón por mis dichos. Sos único". La respuesta no se hizo esperar y utilizando Twitter escribió: "Gracias, besos".