Después de sufrir por la falta de trabajo, "Pachu" Peña regresará hoy a la TV

Comenzó su carrera actoral en los sketches de "VideoMatch" aportando simpatía. Enseguida ganó popularidad y el cariño de la gente. En el medio hubo altas y bajas de la profesión; sin embargo, "Pachu" Peña no se rinde y va por más. El actor participó de grandes éxitos en televisión y cine como "La peluquería de Don Mateo", "Bañeros 3, todopoderosos", "No hay dos sin tres" y "Peligro. Sin codificar". Sin embargo, "Pachu" atravesó por duros momentos y estuvo desempleado. Por esta razón, reveló en diálogo con DiarioShow.com: "Me deprime estar sin trabajo, me siento mal. El año pasado lo viví cuando no se concretó Peligro. Sin Codificar. No moría por estar en la pantalla, lo que me preocupaba era el sueldo. Siempre necesito tener trabajo". Más allá de todo, "Pachu" estará de vuelta en la pantalla chica.

Hoy, a las 20, "Pachu" debutará en la nueva versión del clásico de la tele, "Polémica en el bar". "Estoy ansioso y le tengo mucha fe al ciclo. Es un programa para distenderse, divertido y dinámico. También tocará temas actuales. Tendrá muchas sorpresas y grandes figuras, y por supuesto estará instalada la polémica", contó entusiasmado.