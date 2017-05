Da Cunha: "Los fans me culpan de traicionar a Bandana"

08/05/2017 -

Fue la segunda en dejar el grupo de pop femenino más exitoso de la Argentina. La primera había sido Ivonne, en la vuelta del grupo que tuvo lugar en 2014 -a diez años de la formación de "Bandana", surgido del reality televisivo "Popstars"- pero lo de Viriginia Da Cunha sorprendió porque ella sí participó de este regreso. El grupo original estaba conformado por Ivonne Guzmán, Virginia Da Cunha, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y María Elizabeth Vera. A comienzos de 2017, Virginia anunció que se iba. Detalló cómo fue el momento en el que les anunció a sus compañeras su salida, qué dijeron ellas y cómo la tratan los fans de Bandana. "Fue reangustiante para los dos lados darse cuenta de que era lo mejor. Ellas me dijeron: ‘Me parece que es mejor que lo tuyo sea hasta acá y que nosotras sigamos con lo nuevo’", reveló.

En cuanto a los fans, contó que no le gusta cuando le echan la culpa de que abandonó, de que traicionó... Concluyó: "Me da fiaca explicar que fue una intención desde el amor total y la sinceridad. Y hay veces que la gente no lo ve. Ellos me siguen apoyando, pero hay una herida de sentir que abandoné lo que ellos más aman, Bandana".