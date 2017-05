Eva de Dominici se instaló en Miami para redescubrirse y madurar

08/05/2017 -

Eva de Dominici (22) viajó a Miami para estudiar, trabajar y "encontrarse con ella misma", como también festejar su cumpleaños.

Instalada en Miami, adonde se fue con su hermana y una amiga, la actriz dio detalles de los motores que la incentivaron a emprender esta aventura y recorrer varios lugares sola: "Vine a festejar mi cumpleaños 22. Elegí este lugar porque me divertía hacer la producción de fotos y, además, venir a la semana de los Billboard. Hacía tiempo que no festejaba mi cumpleaños", contó en diálogo con la revista Caras.

"Vengo de un tiempo de viajar con Joaquín, también sola. Era algo muy personal mío que necesitaba viajar y despegarme de mi lugar para encontrarme a mí misma. Es un viaje extremadamente positivo para mí. Es un viaje de estudio también. Estuve en Los Ángeles estudiando inglés. Me fui de Buenos Aires dos meses y medio. He estado afuera por trabajo, pero sola es la primera vez. Necesitaba encontrar mi independencia. Soy muy dependiente y apegada a mi novio, mi familia y mis amigos. Es tiempo de crecer", agregó.

En este marco, detalló cómo maneja la distancia de la Argentina: "Me encontré a mí en esa búsqueda. Este año me encuentro muchísimo más madura, abierta a recibir cosas nuevas. Era muy cerrada y me di cuenta de que hay muchas cosas en las que me equivoqué. Terminé encontrando algo nuevo en mis relaciones personales. Estoy mucho mejor, con mi familia, en el trabajo hice un quiebre".

Mientras que respecto a su relación a distancia con Furriel, se sinceró: "Joaquín está grabando una película en España. Es algo de lo que hablamos y también nuestra relación empezó así, mientras él filmaba en España. Nos bancamos porque es nuestro trabajo. Él no dejaría sus sueños por mí ni yo los dejaría por él. A lo mejor, dentro de un tiempo nos reacomodamos. Lo extraño y también a la Argentina, soy muy argenta, pero se te abre la cabeza".