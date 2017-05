CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Mayo de 2017

09/05/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º. EDICIÓN

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.00 MI ÚLTIMO DESEO

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 TOMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

00.30 ADDA, AMAR DESPUÉS

DE AMAR

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.15 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE



CANAL14

11.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (f)

HERRERA VS. CENTRAL CÓRDOBA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 EL CLÁSICO FEDERAL “A”

MITRE VS. GIMNASIA (S)

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

23.30 ESPACIO UNSE TV

‘EMÉRITO’

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO

MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

12.00 EASTBOUND AND DOWN

12.56 DESPEDIDA DE SOLTERA

02.39 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

04.21 FESTIVAL DE BERLÍN 2017

04.53 CULPABLE EN LA MAFIA

07.20 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

08.50 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

09.02 DIVINAS TENTACIONES

11.37 MUY PARECIDO AL AMOR

13.50 STEP UP 3

16.07 EL JUEGO DE ENDER

18.14 EL TESORO DEL AMAZONAS

20.12 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 06

23.07 EN COMPAÑÍA DEL MIEDO

TCM

01.55 LA NUEVA PESADILLA DE WES CRAVEN

03.40 LA MASACRE DE TEXAS

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 4)

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.12 LA NIÑERA

07.38 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS

- A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

08.42 GOOFY E HIJO

10.07 PINK FLOYD. DELICATE SOUND OF

THUNDER

11.37 AVIÓN PRESIDENCIAL

14.02 LA HORA 25

16.32 RETO AL DESTINO

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 4)

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.34 LA NIÑERA

21.00 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

23.35 LA PANTERA ROSA

TNT

03.15 HOSTAL. PARTE III

04.42 LOS ARISTOGATOS

06.00 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

09.48 OPERACIÓN PELIGROSA

11.31 TRIPLE X

13.49 DINOSAURIO

15.17 EL LADO LUMINOSO

DE LA VIDA

17.33 UN VIAJE DE DIEZ METROS

19.59 RÁPIDOS Y FURIOSOS

22.00 STEP UP ALL IN

00.11 RESIDENT EVIL 3.

EXTINCIÓN

01.58 LOCOS POR LOS VOTOS

SPACE

00.27 REPO MEN. LOS

RECOLECTORES

02.32 TIFÓN. AMENAZA INMINENTE

04.02 LOS MEJORES DE BROOKLYN

06.00 UNA VERDAD OSCURA

07.42 EL REY ARTURO

10.13 AUTOPISTA MORTAL

11.57 LA LEYENDA DEL ZORRO

14.26 PEARL HARBOR

17.55 EMPERADOR

20.00 ONG BAK. EL INICIO

22.00 REPO MEN. LOS

RECOLECTORES





A DÓNDE IR



HÉRCULES

(HÉRCULES OCHIUZZI 376, ENTRE SAN LORENZO Y MORENO)

+VIERNES 12 Y SÁBADO 13, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “EL CRUCE DE LA

PAMPA”, UNA COMEDIA TEATRAL DE RAFAEL BRUZA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 12, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+DOMINGO 21 LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, MI FAMILIA ES ASÍ.

+SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

GREMIO MUNICIPAL DE LA BANDA

(AVELLANEDA 662)

+VIERNES 12, A LAS 20, PEÑA DE LA USHUTA, JUNTANDO MISTOL, CON

JUAN SAAVEDRA, PABLO CARABAJAL Y LOS SANAVIRONES, LA USHUTA

GASTADA, SEBA GAMMONI y DÚO OBLIVION.

PLAZA AÑORANZAS

+SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL “LA

BERISO” LIDERADA POR ROLANDO “ROLO” SARTORIO QUE HARÁ CONOCER

SU DISCO “PECADO CAPITAL”.





CINES



SUNSTAR



UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

07/05 14:00, 16:40

08/05 - 10-05 16:40 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):

ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 10/04-19:20 (Cast) 22:10

(Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA

2 (3D):

AVENTURA (+ 13 años)

HOY AL 10/05 16:45 (Cast) 19:30 (Cast)

22:15 (Subt)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

08/05 AL 10/05 16:20 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA

2(2D):

AVENTURA (+ 13 años)

08/05 AL 10/05 18:30, 21:00

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

08/05 AL 10/05 17:10 (Cast)

LOS PADECIENTES

SUSPENSO (+ 16 años)

HOY AL 10-05 19:30 (Cast) 22:00

(Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN (+ 13 años)

08/05 AL 10/05 17:00 (Cast) 21:30

(Subt)

MÍO O DE NADIE (2D):

SUSPENSO, (+ 16 años)

HASTA EL 10/05 19:20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD



GUARDIANES DE LA GALAXIA

VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:50- (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 17:00 - 22:20

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA

ATP con reservas y leyenda (Se

recomienda la compañía de un adulto

para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

LOS PADECIENTES 16 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA

13 AÑOS 19:40 - 22:30- (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

2D 17:50- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

VIERNES $50