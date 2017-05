Dios presente

Hoy 22:05 - ¡Buen día! Y Dios ¿dónde está? Una pregunta frecuente, no exenta de angustia muchas veces. Hágase un tiempito para leer con atención los pensamientos que siguen. Se los encuentra en “Remansos... para seguir andando”, de René Trossero: “Tal vez las palabras más hondas son las que paladeas en silencio, porque si las dices en voz alta te defraudan, parcializando tus mensajes; como cuando dices: Dios. Tal vez nunca nombres a Dios, como cuando callas absorto tan claramente, ante el amor, la bondad y la belleza; contemplando en oración silenciosa un Dios que es inefable. Tal vez la voz más importante la oigas en tu silencio, cuando la voz de tu conciencia se hace una con la voz de Dios. Tal vez la realidad más importante la descubras con tus ojos cerrados, cuando en el templo de tu interioridad, mirándote a ti mismo, te veas a ti en Dios. Tal vez los caminos más importantes los camines con los pies detenidos, marchando con tu espíritu hacia adentro, donde Dios te habita. Tal vez encuentres la totalidad buscada cuando encuentres el vacío pleno, porque Dios es el todo que se parece a la nada. Dios es la plenitud, que se siente como un vacío que te abarca. Dios es la luz, que se parece a la noche porque te deslumbra. Tal vez contemples el rostro de Dios cuando no veas nada, después de haber roto en el camino todas sus imágenes. Tal vez te esté invadiendo Dios con su presencia cuando sufras el vacío de la ausencia. Tal vez no hayas encontrado a Dios mientras no llores la dura soledad de haberlo perdido. Tal vez goces de la presencia de Dios cuando vivas la seguridad de que es El quien te posee y no tú quien lo tiene. Porque Dios es como el mar... Si el pez dijera: “No existe el mar”, el mar no dejaría de existir, y sin El, el pez se moriría. Cuando tú dices: “Dios no existe”, Dios no deja de estar ahí, conteniéndote como el mar contiene al pez. El pez descubre que el mar existe cuando, atrapado en la red, es arrojado en las arenas de la playa. El hombre siente que Dios existe cuando su olvido lo deja en el vacío...”. ¡Hasta mañana!