FÚNEBRES | 9 de Mayo de 2017

FALLECIMIENTOS

- Anita Elvira Minolli (Loreto)

- Hortencia Vázquez (Frías)

- Héctor Eduardo Guzmán

- Blanca Nilda Galván de Parrado (Las Termas)

- Carmen Blanca Azucena González

- Juan Carlos Alomo

- Cornelio Toledo

- Juan José Vargas (La Banda)

- Baltazar Morales

Sepelios Participaciones

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Su esposa Lía Suarez, sus hijos Norma, Carlos y Marcelo Alomo, sus hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su hermano Luis Alomo e hijos Paula, Marina y Luis, y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su hermana Nélida del Valle Alomo, y sus sobrinos Carlos Ramón Ramírez y Nélida Sara Ramírez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su sobrino y ahijado Carlos Ramón Ramírez y su sobrina política Nilda Beatriz Gallo, y sus sobrinos nietos Rocío, Natalia y Candela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Las Águilas Lento. Águilas Softbol Club participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro jugador Carlos. Ruegan oraciones en su memoria.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. El íntimo amigo de sus hijos Nony y Pedro: Pbro. Miguel Ángel Abdo, participa con profundo dolor su fallecimiento e invita al novenario de misas que rezará por su eterno descanso, todos los días, a las 20 hs. en la Parroquia Santísimo Sacramento, sito en calles 14 y 105 del Barrio Borges.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. María Inés Abdo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a los queridos Nony y Pedro en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Pablo Arce, Andrea Paz y sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Anabel Moyano de Arce y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Lucy y ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Empleados de la Secretaría Electoral Nacional participan con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de la compañera Lucy, rogando una oración en su memoria.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. El personal de Intendencia del Juzgado Federal: Rudi Ibarra, Domingo Leguizamón, Liliana Campos, Miguel Luna, Carlos Leguizamón, Pedro Saavedra, Ramón Valdez, Julio Urquiza, René Acuña, Sixto Medina y Olegario Hernández participan su fallecimiento. Acompañan a su hija ucy en tan doloroso momento.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Marcela Sanjuán, Antonella Dorigón, Raúl Fincatti y Paola Macchiarola acompañan a su amiga Lucy por el fallecimiento de su padre Chávez, Fracisco.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Compañeros U.E.J.N. del Juzgado Federal: Analía Paulón, Lourdes Arce, Roberto Jerez, Rudy Ibarra, María E. Liendo, Myriam Amil Feijóo, Guillermo Valle, Roberto Bucci participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Lucy Chávez. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Valeria Nazario y flia. participan con dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera de tareas Lucy Chávez. Rogamos oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Shigo Galván y familia participan con dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera de tareas Lucy Chávez. Rogamos oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Virginia, Verónica y Luis López, participan su fallecimiento y acompañan a Lucy y demás familiares en esta circunstancia.

CHÁVEZ, FRANCISCO ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Los compañeros y amigos del Juzgado Federal de su hija Lucy: Myrian E. Guzmán, CPN. Ramón L. Demasi y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

ESTRADA DE ROSAS, ELSA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17 en la Pcia. de San Juan|. Consejo directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Medico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Eduardo Javier Rosas. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTRADA DE ROSAS, ELSA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17 en la Pcia. de San Juan|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega, Dr. Eduardo Javier Rosas. Ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Sus hijos Carlos y Ricardo Pernigotti Eduardo, Carmen, Ana Bacci nietos bisnietos y de mas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura IOSEP. Servicio realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE S.A. Olaechea 649.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Sus nietos María Cecilia Pernigotti y Carlos Amadey, Patricio Pernigotti y Ana Gómez y Carlos Pernigotti participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Sus primas Cecilia, Nené y Clarita López Pasquali la despiden con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 28/05/17|. Pinky Bailon, su esposa e hijos, participan con pesar el fallecimiento de la Sra. Madre del querido amigo Ricardo Pajaro Pernigotti. Ruegan por la pronta resignación de su flia.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 28/05/17|. Cnel ( R ) Tragant Carlos Horacio y Sra., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 28/05/17|. Cesar Daniel Tragant y Silvia Ines Alfano, participan con profundo doloor el fallecimiento de la madre de sus amigos Ricardo, Carmen y Carlos. Rogamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Clara López Pasquali de Araya, sus hijos María Paula Araya y Claudio Arredondo; Enrique Araya y Milagros Ruiz; Rocío Araya y Germán Prado la despiden con dolor y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Cecilia López Pasquali de Balmaceda, junto a sus hijos acompañan a la familia con tristeza y pesar y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Su esposa Hilda Alcaraz, sus hijos Daniel, Silvina, Juan Carlos y Diego, sus hijas pol. María José y Marcela, sus nietos Franco, Juan Ignacio, Johana, Lizandro, Sofia y Faustino participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Su esposa Ilda Alcaraz, sus hijos Héctor Daniel, Hilda Silvina, Juan Carlos, Diego Fernando Guzmán y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Su hermano Julio Guzman, su Sra., hijos, sobrinos y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su queridaa memoria. Sus restos fueron sepltados en el cementerio la Piedad.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. El personal de trabajo de la Biblioteca Popular Sociedad Sarmiento, acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre de su presidente Daniel Guzmán. Rogamos una oración en su memoria.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Sus vecinos y amigos de toda la vida: José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: Maria Eugenia, Maria José y Mariano Gubaira y sus respectivas familias, part. con profundo dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. Rogamos Oraciones en su memoria.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Florería Alba 2 y su personal, participa con pesar el fallecimiento del estimado Vecino. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Mirtha Figueroa de Jerez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompaña a su esposa Ilda e hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Dios Misericordioso ponemos en tus manos a tu hijo, concedele la paz eterna." La amiga del alma de su esposa Ilda; Dorita de Cavallotti, hijos Monica, Patricia, Eugenia y Gustavo, nietos y bisnietos participan con profundo pesar el fallecimiento de Pachu, acompañan a toda su flia., en estos momentos de dolor. Ruegan oraaciones en su memoria.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Mirta A. Pastoriza participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. "Rogamos al Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna". Pepino, Celia, Ale, Ceci, Dito y Ali Sanguedolce participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Irma, a sus hijos y demás familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Kuky Roger despide con dolor a su querido compañero de trabajo, gran persona, honorable y caballero. Hasta siempre Maestro y gracias por todo. Dios de pronta resignación a su flia.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. "Que el Señor lo reciba en su brazos y le de la paz eterna". Julia Uñates vda. de Lombardi e hijas Silvia, Julia Mercedes y Marcela, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su hijo politico Juian Carlos Guzmán. y acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Los amigos de la Infancia de sus hijos; Dito, Facha, Yamil, Nadin, Edgar, Negro, Carlitos, Pepe, Adrian, Oscar, y Daniel Correa acompañan con profundo dolor a la flia. en este dificil momento y ruegan oraciones de paz en su partida.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. La Carrera de Biologia de I. S. P. P. Nº 1, parrticipa con profundo dolor el fallecimiento del padree del Prof. Daniel Guzman. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". El Departamento de Ciencias Sociales del Colegio del Centenario participan el fallecimiento del padre de su compañero Prof. Daniel Guzmán. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Marcelina Marnero participa el fallecimiento del esposo de su compañera y amiga Ilda Alcaraz y la acompaña en su dolor junto a sus hijos. Eleva oraciones por el eterno descanso de Pacho.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Directivos y personal de Lo Bruno Automotores y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Felipe Lo Bruno y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, RAMONA VICTORIA (q.e.p.d..) Falleció el 7/5/17|. Su esposo José Noriga, hijos Omar, Gladys, Irma, Roberto, Horacio, Daniel Carlos, Aldo y Marisa, hijos políticos Vita, Lucía, Vero, Raquel, Alicia y Mario, nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Cem. La Ramada, Dpto. Figuero. Cochería del Plata.

LAMI, MIGUEL ÁNGEL (Billillo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Sus amigos del Taller "Toledo" Yunior, Raúl, José, Gaby Toledo; Ruso Chazarreta, Pichi Ferrando, David Noriega, Pablo Tuma, Marcial Díaz, Miguel Talavera, Fabio Herrera, Cacho Ordoñez; sus sobrinas del corazón Patricia, Gladiz, Maquito y Camila participan con dolor su fallecimiento.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Tío, ya no estás pero no te fuiste. Seguiré buscando tu sincera sonrisa y tu saludo tan amable. Recordaré tu tranquila manera de explicar las cosas y tus acertadas opiniones. Intentaré conseguir tu paz interior y tu armonía con la vida. Fuiste nuestro Héroe Militar y el de todos los que alguna vez necesitaron de tu ayuda. Sentiremos tu ausencia, pero estarás presente cada vez que se hable de un Buen Hombre, en el Buen sentido de la palabra. Ya conocías todos los cielos, ahora volarás a la Gloria. Tu sobrino Lucio y Blanqui ruegan por tu eterno descanso y piden oraciones en tu memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Despido con dolor al hermano de mi querida amiga Teresita, que a pesar de la distancia te recuerdo con el cariño de siempre. Pido a Dios que te de la fortaleza necesaria para soportar esta pérdida tan dolorosa. Hago extensivas mis condolencias para toda la familia. Elevo oraciones en memoria de Hugo. Desde Tucumán, Nelly Goytia.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. La comunidad Educativa del Colegio Absalón Rojas participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. hermano de la ex Rectora de la institución Lic. Nieves Teresita Maldonado. Ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Lic. Inés Balzaretti de Rosenzvaig y flia., participa con dolor el fallecimiento de su compañero de la promoción 61 y acompaña con afecto a su hermana Tere, hijos, nietos y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. El Departamento de Ciencias Naturales del Colegio Absalón Rojas, participa el fallecimiento de la hermana de la ex Rectora de esa Institución, Nieves Teresita Maldonado y acompaña a su flia. con oraciones en este doloroso momento.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. El Teniente Coronel Veterano de Guerra de Malvinas Hugo Aníbal Quiroga y flia., con gran pesar participa el fallecimiento de su amigo el vice comodoro V G M. Hugo Maldonado. Rogamos oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Prof. Liliana Gorosito, su esposo Héctor González y sus hijos Mauro y Lara González, acompañan a la Srta. Teresita Maldonado en este doloroso momento. elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". El Dpto., de Lengua del colegio Absalón Rojas, participa con dolor el fallecimiento del hermano de su ex Rectora Lic. Nieves Teresita Maldonado.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. "Señor ya esta ante ti, recíbelo en tu Reino". Ana C. Tejera de Palazzi, participa con profundo dolor el fallecimiento de su tío y Padrino y acompaña en el sentimiento a su Madrina Nieves Teresita Maldonado y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Las amigas de siempre de su hermana Selva S. de Bravo, Marcela M. de Barchini, Graciela J. de Sassano participan con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria y acompañan en este difícil momento a su hermana y demás familiares.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Ana C, Tejera de Palazzi, Carlos H. Palazzi y sus hijos Luciano, Aldana e Ignacio Palazzi, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás. "El Dpto. de Matemática, Física y Computación del Colegio Absalón Rojas, participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su querida ex Rectora y Colega Lic. Teresita Maldonado.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. José Felix Olivares, Maria Teresa Migueles y flia., te despedimos con el afecto que supiste ganar., Tus amigos, perdimos a un hombre de bien, y la Patria a un Heroe. Descansa en Paz. Misión cumplida.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. El Centro de Ex Combatientes de la Ciudad de La Banda participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Carlos Córdoba y flia., Dante Carate y flia., Roberto Caro y flia., Pedro de Toro y flia., Benjamin Herrera y flia., participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Dora Santillan y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del hermaano de su amiga Tere Maldonado. Ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (VICECOM.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Marta Josefina Agüero Abal de Argañaras y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido compañero y amigo, pidiendo a Dios resignación para su hermana Teresita e hijos. Oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Marta Filippi y sus hijas Soledad y Serena Arnedo y Lita Bonacina y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Teresita en este momento de dolor.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Dr. Daniel Luna Roldán participa con dolor el fallecimiento de su paciente. Eleva oraciones en su memoria.

MORALES, BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Su esposa Reyna Susana Juárez, sus hijos Cristian, Marcelo, Lucia, Maira, H. políticos Soledad, Eduardo, Eliana, Gonzalo, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio LA PIEDAD. Cobertura Obra Social Municipal. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162. Tel. 4219787.

MURILLO, VIVIANA ISABEL Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Caritas Diocesana Sgo. del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida hermana Viviana en su triste partida. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer.

MURILLO, VIVIANA ISABEL Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Estas junto al Señor". Luego de una vida dedicada a nosotros, tu prójimo, nos diste lo mejor. Gracias. Adriana M. López, acompaña con dolor su partida pidiendo consuelo para su querida flia., Que brille para ti la luz que no tienee fin. En nosotros siempre tu recuerdo.

MURILLO, VIVIANA ISABEL Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. César Federico Herrera y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

TOLEDO, CORNELIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|.Su esposa Ortencia Acuña, sus hijas Liliana Graciela Toledo, sus nietos Aldana, Antonella Bordagaray y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy en hs de la mañana en el cementerio LA PIEDAD. Cobertura CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162. Tel. 4219787.

TREJO, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Ana Elva Morales, sus hijas Graciela, Susana y Nanny; sus yernos Juan Carlos, Mario y Marcial y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su hija Mónica y sus hijos Claudia y Martín. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún acompañan en el dolor a la querida Marta y a toda la familia. Elevan oraciones por la feliz resurrección de Cocó y una cristiana resignación de sus seres queridos.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Mery Atias, sus hijos Agustín y Mariano Sarquiz participan con dolor su faallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Rodolfo E. Soria y Susana Elli, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas Marta y Malena. ruegan oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Pedro Argés, María Emma Caballero y sus hijos Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar y Tata Beltrán Neirot de Leoni participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su querida amiga Nini y familia.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. María Laura Silvetti O' Mill, su esposo Luis Martínez Gorletti; sus hijos y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amiga Cocó. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/2016|. Y cada mañana es un tormento el saber que ya no estás presente, y cada mes recordar ese día donde deseaba abrazarte y no soltarte nunca… Esperaba que me dijeras en cualquier momento que me despertara de la pesadilla que estaba viviendo, pero no fue así. Llegó el momento en que la vida se encuentra con la muerte y queda un triste final… ¡¡jamás te olvidaré mi Ángel!! Sus padres Nora y Juan Carlos, Andrea, sus hermanas, sobrinos, tíos y primos invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Santo Cristo del Bº Mosconi a las 20.30 hs. al cumplirse 11 meses de su fallecimiento.

NÚÑEZ, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/16|. "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma". Ha pasado un año que nos has dejado, y tu ausencia es imposible de cubrir. Pero tu paso por el mundo no ha sido en vano, y nos dejas imborrables recuerdos, como tu sonrisa y alegría, de las que debemos aprender. Así también tu fortaleza, fe y valentía. Vives en nuestros corazones, porque los seres amados como vos, no se van nunca. Tus tíos Gringo y Pochy; tus primos Mariana, Nicola, Pablo y Marta y tu sobrina Florencia, elevan oraciones por ti en la misa a realizarse en la Pquia. San José del Bº Belgrano, hoy a las 20.30 hs.

ORPI, ANTONIO CRIO. GRAL. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/15|. Su esposa Marta, su hija Martita y su hijo político David Neme invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en pquia. Santa Rita, al cumplirse 2 años de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/15|. Hoy hace 2 años de tu dolorosa e inaceptable partida. En cada lugar de nuestra casa hay un gran vacío, tu ausencia es cada día más angustiante. Quizás con el tiempo podamos entenderla y aceptarla. Siempre estarás presente entre nosotros porque el amor que nos unió va más allá de la muerte. Se detuvo el tiempo el día que pasó esta desgracia. Fuiste una gran persona con un corazón tan grande para los que te conocimos. Nos hiciste tan feliz el tiempo que te tuvimos y te pido que nos des fuerza para seguir adelante. Su esposa Irma Díaz, sus hijos María Cristina y Juan Carlos; sus nietos María Emilia y Carlos Enrique Herrera; sus bisnietos Luis Ignacio y Arnaldo Valles; su nuera Eva y yerno Jorge invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

TREJO DE IBÁÑEZ, ELSA EDMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Armando Federico y Elsa del Carmen; sus nietos Martín y Claudia Céspedes, Marijó y María Silvina Ibáñez; nietos políticos Agustín, Martín y Mauricio; sus bisnietos, sus hijas del corazón Azu, Marta y Ángela agradecen a todos los amigos que nos acompañaron en un momento de tanto dolor e invitan a la misa que se realizará en la iglesia Catedral hoy a las 20.30 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

SILVA, SARA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Sus hijos Hugo, Rosa, Marcos, h. políticos Karina y Juan, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Org. Antonio Gubaira Hnos. SRL.

VARGAS, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Sus hermanos Hilda y Carlos; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio la Misericordia, casa de duelo Sáenz Peña 372 sv. La Banda. NORCEN EMPRESA SANTIAGO.

VARGAS, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Su hermana política Dora Mansilla, sus sobrinos Luis, Raúl y Doris Vargas y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Misericordia.

VARGAS, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Tio querido, tu sufrimiento ya terminó, ahora el Señor te reicibirá en sus brazos y conocerás la gloria del Dios Padre. Su sobrina Lucia H. Castro, su sobrina nieta Valentina Castro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia La Banda.

VARGAS, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. "Jesús recibelo en tus brazos". Su sobrina ahijada Hilda Graciela Castro. su sobrino polítco Daniel Pereyra, sus sobrinas nietas Sabrina y Ludmila, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CHILIO, ELISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 59 Remigio Carol, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

GALVÁN DE PARRADO, BLANCA NILDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/5/17|. Sus hermanos políticos Carlos Parrado, María Adela Nazar , sobrinos Carlos, Walter y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruega a Dios la reciba en su morada celestial y de consuelo a sus seres queridos. Las Termas.

GALVÁN DE PARRADO, BLANCA NILDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/5/17|. El Centro de Docentes Jubilados "Sara Díaz de Rojas "participan su fallecimiento y acomp0añan a sus socios Carlos Parrado y Negrita Nazar en tan dolorosos momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

GALVÁN DE PARRADO, BLANCA NILDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/5/17|. Manuel Loto, Graciela Mukdsi, José Seco Galante, Marta Gallo participan el fallecimiento de la hermana política de sus amigos Carlos Parrado y Negrita Nazar. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MINOLLI, ANITA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Tu vida como ejemplo y tu amor hacia los demás harán que brille para ti la luz que no tiene fin. Docentes, Alumnos y Personal de Maestranza del I.E.S. Pablo VI sede Brea Pozo y extensión áulica Loreto participan con profundo dolor la partida de la mamá de la rectora Prof. Sonia Rodríguez. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Sus primos hermanos Lita y Betin Vázquez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

VÁZQUEZ, HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Su prima hermana Coca Dolores, Anita y José participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

VÁZQUEZ, HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 2 "Ma. Montessori" participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Vice Directora Prof. Laura Aguero. Elevan oraciones en su memoria. Frías.