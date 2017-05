El Superclásico irá el domingo a las 17

Fotos CONFIRMADO Boca recibirá a River el domingo a las 17, en la Bombonera. Pitana, con chances de ser designado.

09/05/2017 -

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate se jugará el domingo venidero a las 17 en la Bombonera, en el partido destacado de la 24ta. fecha del torneo de Primera División, cuyo programa de encuentros, con días y horarios confirmados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), será el siguiente.

Viernes : 21.15, San Martín San Juan vs. Godoy Cruz de Mendoza

Sábado: 14, Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata (en el estadio de Quilmes)

14: Talleres de Córdoba vs. Belgrano de Córdoba (en el estadio Mario Alberto Kempes). 16: Banfield vs. Lanús. 17.15: Atlético de Rafaela vs. Atlético de Tucumán. 18: Huracán vs. San Lorenzo. 19.30: Olimpo de Bahía Blanca vs. Aldosivi de Mar del Plata

Domingo: 14: Colón de Santa Fe vs. Unión de Santa Fe. 15: Newell’s Old Boys vs. Rosario Central. 17: Boca Juniors vs. River Plate.

19: Independiente vs. Racing Club. 19.15: Patronato de Paraná vs. Sarmiento de Junín.

Lunes: 19: Defensa y Justicia vs. Quilmes. 19. Arsenal de Sarandí vs. Temperley. 21.15: Vélez Sarsfield vs.Tigre.

Néstor Pitana, Patricio Loustau y Fernando Rapallini son los tres candidatos a dirigir el Superclásico entre Boca y River el domingo próximo, informaron fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Hoy en la sede de AFA se realizará el sorteo, probablemente a las 15, luego de la conferencia de prensa que una hora antes realizará Horacio Elizondo, responsable de la Dirección Nacional de Arbitraje, sobre modificaciones del plan estratégico arbitral.

En tanto los asistentes serán Hernán Maidana y Juan Bellati.

También se definirá si los árbitros para el resto de los clásicos serán por sorteo calificado o si serán designados en forma directa.