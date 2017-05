Gran trabajo del Centro de Formación

Fotos TALENTOS Santiago trabaja hace un par de años en este sentido, y los logros están a la vista con el ascenso del M18 a la Zona Campeonato

Los últimos años han sido históricos para el rugby de Santiago con tres Pumas, algo quizás un tanto impensado. Luego siguieron llegando las convocatorias a Los Pumitas y a distintos combinados. Y el 2017 trajo además el brillante ascenso del M18 en el Argentino Juvenil. Aquí hubo talento y no sólo esfuerzo individual sino un trabajo que se hace diariamente en el Centro de Formación de la USR a cargo de Alfredo Degano.

Consultado acerca de cómo trabaja el centro dijo: "Es un programa de la UAR y nos manejamos con los lineamientos de ellos. La USR pone a disposición todos los elementos para que el Centro trabaje y a la vez los jugadores para que entrenen con nosotros", dijo. Alfredo contó también que se hace foco en chicos de 16 y 17 años, que van a ser la base para los seleccionados provinciales. También hay jugadores de 15 años que están con posibilidades de una convocatoria nacional. Hay que entender que por ahí hay chicos que no están preparados porque tienen que entrenar 3 veces con su club y a la vez otras 3 veces con el Centro; y no es para todos, por eso el grupo es dinámico. Además hay que contemplar las lesiones". Sobre el ascenso de M18, Degano advirtió que se trabaja perfeccionando a los chicos individualmente. "El logro nuestro es apoyar al seleccionado y fortalecer el grupo. Somos una pata más, pero no nos involucramos en la toma de decisiones de los DT". Degano destacó la importancia de contar con cancha propia.