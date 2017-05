El Torneo de Ascenso sigue con cuatro juegos

Fotos ACCIÓN. Vélez de San Ramón enfrentará a Amigos del Negro.

09/05/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cuatro partidos del Torneo Amateur de Ascenso, que lleva el nombre de "Chichí" Contreras y que organiza la NBA Santiagueña.

La programación de partidos para esta noche es la que se detalla a continuación: en Polideportivo Nº 2, Vélez de San Ramón vs. Amigos del Negro (Ponce e Ibáñez); en Moreno BBC, Loreto BBC vs. ISJG Básquet (Ruiz y Torres); en Polideportivo Nº 1, Profesores vs. San José (Regatuso y Munizaga); en Huaico Hondo, Lo de Janson Bar vs. Los Gauchos (Gerez y Nieva).

La NBA Santiagueña recordó a los equipos la obligación de presentar el carné correspondiente y un oficial de mesa.

El equipo que no presente oficial de mesa perderá el partido. Los árbitros no deberán manejar cronómetro de partido ni de 24 segundos.