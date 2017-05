Polémica por la tribuna Guillermo Goytea

Fotos EL DÍA DESPUÉS. Así quedó la tribuna visitante de Central Argentino tras el clásico bandeño. Se observa un deterioro importante.

09/05/2017 -

El domingo pasado se disputó el clásico bandeño entre Central Argentino y Sarmiento, en el estadio Dr. Osvaldo Juárez, y lo que llamó la atención es que los hinchas del Profe tuvieron que dejar la tribuna visitante en el entretiempo.

Las medida la adoptó la policía y, tal como fue primicia de EL LIBERAL en su edición de ayer, el motivo fue por precaución, ante el temor de un probable derrumbe. Así lo comunicaron los uniformados a los hinchas y también a los periodistas acreditados que estaban en el campo de juego del estadio "albo".

Cuentan los que estuvieron en la tribuna denominada "Guillermo Goytea", que se vivieron momentos de pánico y zozobra porque se escucharon varios "crujidos" y la estructura "temblaba" más de lo habitual.

Entonces, la medida adoptada por la policía fue preventiva, para evitar lo que pudo ser una tragedia.

Ayer, EL LIBERAL se comunicó con David Pato, presidente de Central Argentino, quien dio su versión de los hechos.

"Nosotros hemos chequeado en su totalidad la tribuna para que no ocurra algún derrumbe. Sabemos que es una estructura medio antigua, pero no pensamos que pueda ocurrir un hecho de este tipo. Es más, la hemos reforzado al inicio de nuestra gestión. Pero estamos tranquilos de que no iba a ocurrir ningún derrumbe, seguramente la policía los ha bajado en ese momento porque antes de finalizar el partido los iban a escoltar hacia afuera como pasa siempre en los partidos", manifestó.

Consultado si quién tomó la decisión de desalojar a los hinchas visitantes, el titular del Albo respondió: "Eso lo resolvió la policía, no tiene nada que ver con nosotros ni dispusimos nada desde la Comisión. El contacto con la policía recién lo tuvimos después del partido, al momento de pagar el adicional".

"No se habló de eso porque hasta ese momento no sabíamos del tema y hasta me había parecido que era por una cuestión mera del operativo, para que sea más fácil el acompañamiento de los hinchas".

Pato dijo que, hasta anoche, no tenía los números oficiales de la cantidad de entradas vendidas, pero aclaró que "de ninguna manera la tribuna visitante se vio desbordada en su capacidad ni tampoco se vendieron más entradas de las permitidas".

Abierto a inspecciones

"A la tribuna la hemos vuelto a ver hoy (por ayer) y no tiene nada extraño. Lo único es que en la parte de abajo se ven algunos hierros pero es por lo antiguo de la construcción. Pero es una cuestión de revoque y presentación nada más, no es que tenga que ver con que vaya a caer la tribuna. De ninguna manera va a pasar eso", sostuvo enfáticamente Pato, al tiempo que no puso reparo en futuras inspecciones.

"Las puertas están abiertas para que, por parte de la Liga, la Municipalidad o quien tenga competencia en el tema, pueda hacer una inspección. No hay nada extraño en esto. Si alguna inspección viene y nos dice que no podemos jugar o hay que hacer ciertas mejoras, lo vamos a acatar sin problemas", cerró.