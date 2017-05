Fotos "Mi hija tuvo que cambiar de turno porque le tiene miedo a la maestra"

09/05/2017 -

Sonia Tévez -mamá de la menor que fue agredida por la maestra- habló en exclusiva con EL LIBERAL y contó el dramático momento que vivió su hija de 7 en el interior del aula a donde fue atacada por la docente porque no sabía escribir una letra.

‘Mi hija ahora está bien, le dolió varios días porque tenía inflamada la oreja debido a que parece que con la uña le apretó y al estirarse se le partió en tres partes, allí se le produjo una pequeña infección’, sostuvo la joven madre, comerciante de Los Romanos.

Según sostuvo Sonia, su hija concurre a segundo grado y el brutal hecho se produjo el día jueves en horas de la tarde, cuando la pequeña realizaba las tareas y la educadora se molestó porque ésta no había hecho bien una letra.

‘Ese día a la tarde cuando regresa a mi casa, ella estaba muy triste. Le pregunté varias veces qué le sucedía, pero ella me decía que nada. Me llamó la atención porque no quiso merendar, estaba muy angustiada’, indicó la comerciante.

Sonia manifestó: "En horas de la noche cuando estaban por dormir me pide que la abrace y que me acueste con ella en su cama. Me preocupé y comencé a interrogarla porque sabía que me quería contar algo, pero sólo me decía que quería que la abrace’.

Cuando la mujer se levantó para ir a su dormitorio -ya que tiene otra hija menor- la víctima le pide nuevamente que se quede a su lado. ‘No me contó nada y se durmió. Al otro día, la bañé para mandarla a la escuela y cuando la estaba peinando, le levanté el cabello para hacerle las trenzas y noté que tenía sangre en una de sus orejas’, reveló.

Allí descubrió el grave episodio de violencia. "Le pregunté qué le había pasado y ella escondía la cabeza y no quería hacerme ver la herida. Empezó a llorar y me dice ‘mi seño me tiró de la oreja’ pero eso no era un simple orejazo, tenía una herida por la que sangraba", explicó la mujer.

Según contó Sonia cuando llegó al establecimiento y en primera instancia habló con la directora. ‘Ella me decía calmate, a lo mejor ella se golpeó, pero mi hija es muy inteligente y ella no me iba a mentir. Es muy buena alumna, tiene asistencia perfecta, yo sabía que ella estaba diciendo la verdad’, contó.

Reclamo

Al ver que la educadora en primera instancia no le creía demasiado, se fue hasta el grado de su hija. "Abrí la puerta y le dije ‘disculpe seño, quiero saber qué pasó con mi hija’ y ella sin contestarme, la mira a mi hija y le pregunta ‘qué pasó M.... por lo que te he orejeado’ y mi nena le responde sí, bajando la cabeza y se ruborizó de vergüenza. Le dije que eso era más que un orejazo que mi hija tenía lastimado’.

Cuando Sonia le revela su determinación de sacar a la menor de la escuela y llevarla al médico y hacer la denuncia, la educadora acusada salió al cruce. "Me dice ‘no, yo no la dejé de esa manera cuando salió, se habrá raspado con algo’ y allí los chicos comienzan a decir que cuando ella le estiró la oreja mi hija empezó a perder sangre".

Antes de finalizar Sonia acotó: "Hoy enseñó normal en la escuela, el papá de mi hija fue a la escuela y ella negó haberla lastimada, pero el día viernes ella me reconoció a mí que sí le había tirado la oreja’.

Además sostuvo: "Mi hija ahora está mejor, la tuvimos que cambiar de turno, dejó sus compañeros porque tiene miedo. Ella es una excelente alumna y espero que esto no perjudique en sus estudios’

El médico la examinó y la denuncia está realizada, en los próximos días la fiscalía ordenará las medidas a seguir.