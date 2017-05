Con David Beckham en el elenco, estrenan en SantiaGO la película "El Rey Arturo"

09/05/2017 -

En el cambio de cartelera, en los cines de Santiago y La Banda, se estrenará ‘El Rey Arturo: la leyenda de la espada’, filme dirigido por Guy Ritchie, el exesposo de Madonna. Sus protagonistas son Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Djimon Hounsou. Cuando asesinan al padre de Arturo (entonces un bebé), su tío Vortigern usurpa el trono. Arturo -despojado de su derecho a la corona y con una idea muy vaga de quién es él realmente- crece en circunstancias adversas, en los oscuros callejones de la ciudad. Cuando se ve obligado a extraer la espada de la piedra, su vida cambia drásticamente y se enfrenta a su deber de asumir su verdadero legado, le guste o no. Todo el mundo está hablando de la nueva película de "El Rey Arturo: La leyenda de Excalibur" y no precisamente porque esté dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Charlie Hunnam, sino porque David Beckham se encuentra en el reparto de la cinta interpretando a uno de los caballeros de la mesa redonda. El exfutbolista británico aparece fugazmente dando vida a Blackleg Leader, un joven que intentará extraer la legendaria espada Excalibur de la roca en la que está clavada. Su breve debut cinematográfico ha sido alabado por su director: "Trabajar con deportistas es maravilloso. No tienen problemas en ser tímidos o vanidosos. Avanzan sin rodeos", confesó Ritchie.