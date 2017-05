El drama de Juanes por su hermana

09/05/2017 -

Juanes contó que vive, desde hace 24 años, un drama familiar por la enfermedad de su hermana Luz Cecilia. "Ella tuvo un embarazo que se le complicó y desde ese día está en coma. En esa época yo estaba en Medellín con mi grupo de metal, todavía no me había ido para Estados Unidos. Y eso fue lo más duro que nos tocó vivir como familia. Es indescriptible’, expresó al diario chileno "El Mercurio". Luz se encuentra en internación domiciliaria, en la vivienda de su madre, y al respecto el colombiano dijo: "Cada vez que llego a la casa y saludo a mi mamá, se me cae el mundo porque encuentro la realidad y es algo muy duro, muy complicado para nosotros".