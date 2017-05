Rodríguez está justo en lo mejor de su vida

Fotos Además de Rodríguez, trabajan Diego Pérez, Julia Calvo, Pepe Monje y Yoyi Francella.

El actor Miguel Ángel Rodríguez, que reinsertó en las salas teatrales el clásico de Alicia Muñoz "Justo en lo mejor de mi vida" en el rol protagónico de la obra, afirmó que "en lo laboral" no se arrepiente de nada y sostuvo que en la Argentina varios actores se encasillan en algunos papeles, algo de lo que él intenta escapar.

¿Cómo es trabajar con Brandoni, que ya interpretó el mismo personaje que ahora le toca asumir?

Acá está la generosidad y la grandeza de él. Es un tipo sensacional y ya sabemos qué clase de actor es. No tuvo ningún problema en entregar al personaje. Ojalá le llegue a los talones.

¿Le da libertad o le marca mucho el camino de Enzo?

Es un director que te resalta cosas, tonos, músicas y lo que quiere que el público vea de lo que piensa el personaje. Eso lo estoy aprendiendo. Una vez que está eso, como sabe lo que siente un actor, se entrega a que pueda mover las cosas por mi cuenta en ese espacio que existe entre el libro y el director.

¿Fue Brandoni quien propuso volver a montar la obra?

No. Bruno Pedemonti me dijo que esta obra era para mí y ahí fue saliendo. Hace como tres años hablando con un productor amigo nombramos la obra, le dije que me encantó y empecé a ver el libro. Un año y medio más tarde, me junté a cenar con Brandoni y lo invité a que la dirija.

¿Le genera presión el hecho de que se trate de un clásico del teatro local?

No, para nada. Por el contrario, siento la obligación de hacerla como corresponde. Es un gran desafío. Va pasando la vida y los años, y la idea es subir los escalones profesionales creciendo.

Algunas vez declaró que no le tenía miedo al ridículo. ¿No se plantea eso cuando encara un nuevo trabajo?

(Risas) En mi vida personal creo que no me arrepiento de casi nada de lo que hice. Pero en lo laboral, te aseguro que volvería a hacer lo que hice. Acá hay un prurito en ciertas cosas, para encarar ciertos papeles, y una tendencia a encasillarse. Hay excepciones, obvio.

La obra, justamente, interpela la vida de un ser humano.

Sí, y es muy loco eso. Yo pienso mucho en lo que hice, no es que me arrepienta de algo, aunque de algunas sí lo hago, porque todos nos equivocamos. Sin embargo, creo que haría casi todo igual. Más allá de eso, el "leitmotiv" de la obra es que sea una caricia para el alma.