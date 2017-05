Advierten sobre las intoxicaciones y asfixia por el monóxido de carbono

Fotos CONSEJOS. Recomiendan vigilar el funcionamiento de los calefactores.

09/05/2017 -

Con la llegada del frío, los ambientes comienzan a ser calefaccionados y por ello se enciende la luz de alarma para evitar intoxicaciones, un accidente muy común en esta época del año.

"En días fríos comenzamos a calefaccionar los hogares y es recomendable la calefacción, pero con una buena ventilación también, sobre todo hay que tener mucho cuidado para no sufrir intoxicación con monóxido de carbono. Hay que verificar que la llama sea azul y no amarilla, dejar una ventana abierta siempre. Hay que recordar que la intoxicación con monóxido de carbono es frecuente y se produce con un gas que no se siente porque no tiene olor, sabor, ni se lo siente. Por eso, si uno no tiene ventilación puede inhalar y puede producir en las personas cuadros graves de asfixia. Hay gente que todavía usa braseros o estufas a querosene. En este caso hay que extremar los cuidados", sostuvo el Dr. Manuel Barthe.

Un mal de todos

Finalmente, el especialista en salud de los niños aclaró que estas advertencias son válidas para todo el grupo familiar, ya que en un descuido, la intoxicación puede ocasionar la muerte por asfixia de niños y adultos.