Insólito: Se olvidaron un Ananá en una exposición y creyeron que era una obra de arte

Dos estudiantes de la Universidad de Robert Gordon fueron los responsables de esta confusión. Los jóvenes quisieron hacer un experimento y para ello, compraron un ananá y la dejaron en una exposición de arte contemporáneo.

"Había un stand de arte vacío y decidimos ver cuánto tiempo permanece allí o si la gente creería que el ananá era arte. Cuando regresamos más tarde la habían metido en una vitrina", explicó un estudiante responsable de este hecho al The Independent.

No es la primera vez que sucede algo así: En el 2016 un adolescente puso unas gafas en el suelo y muchos creyeron que formaba parte de la exposición de artes de la galería de San Francisco.

So last week we placed a pineapple next to an art display and come in today and RGU have moved it into a glass display case. Amazing. pic.twitter.com/sMzTUlapDQ