Luis Fonsi sorprendió a la nena con cáncer que bailó "Despacito"

Darly, la nena con cáncer que se grabó bailando la canción “Despacito”, recibió una sorpresiva llamada de Luis Fonzi, quien se mostró muy emocionado al ver el video de la pequeña. “Se me aguaron los ojos al ver esto”, expresó el cantante en su momento.

“Te quise llamar porque por ahí en las redes vi tu video y me emocionó muchísimo. Entonces, yo me tomo el atrevimiento de llamarte, primero que todo, para saludarte, enviarte un beso gigantesco, decirte que me emocionó mucho ver tu ánimo, tu energía”, le dijo el intérprete.

Y agregó: “Esta es la primera llamada, el primer contacto, pero cuando esté en Chile te quiero ir a visitar, te quiero conocer, te quiero invitar a un concierto si puedes ir y quiero darte un fuerte abrazo”.

La niña se mostró muy emocionada con la noticia, y según los medios de Chile, el próximo 13 de octubre, la nena subirá al escenario para bailar con Fonsi la canción que se convirtió en el hit del año.