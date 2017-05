Fuerte repudio de la Legislatura santiagueña a la ley del 2x1

Hoy 18:56 -

Presidida por el vicegobernador de la provincia y titular natural del Poder Legislativo, José Emilio Neder, con la presencia de 33 legisladores sesionó este martes la Legislatura Provincial, dando curso a un amplio temario del Orden del Día donde lo más destacado fue el fuerte repudio de todas las bancadas a la resolución de la Corte Suprema de la Nación mediante la cual se concede el beneficio del 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Algunos de los diputados que hicieron uso de la palabra fueron el Dr. Carlos Olivera, Luis Ger, Georgina Sosa y Marta Regalado (bloque Frente Cívico); Estela Neder, Luis Herrera y Marcelo Nazar (bloque Partido Justicialista); Marcelo Lugones (bloque UCR-Libres del Sur); quienes a su turno fueron expresando entre otras consideraciones “la profunda preocupación y el repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el cual se concede el beneficio del 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, lo que representa un agravio a las víctimas, a los familiares, a las asociaciones de derechos humanos y a la comunidad en su conjunto al cual no podemos permanecer ajenos”.

“Esta decisión de declarar aplicable la Ley 24.390 equiparando los delitos de lesa humanidad con delitos comunes, abre las puertas a que los condenados por delitos de lesa humanidad que no tengan sentencia firme soliciten la reducción del tiempo de prisión, algo que efectivamente ya comenzó a suceder”.

Carta de Víctor Heredia

También y en un marco de emotividad la diputada Georgina Sosa leyó la carta del cantautor Víctor Heredia, titulada "Que nos devuelvan la mitad del dolor", que trascendió al país y al mundo en estos últimos días, la cual se transcribe a continuación:





“Que nos devuelvan la mitad del dolor"

¿Dos por uno? Estoy de acuerdo pero quiero lo mismo para los míos, mis queridos.

Esa conmutación de pena, de dolores, de picana, de disparo fatal y feroz escalofrío. Quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó, que el cañón con que violaron a Cristina se quede a mitad de camino, que la trompada no llegue a destino, que la dejen amamantar a su hijo un poco más, para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibo cuando entro a Capucha o Capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron. Es decir que de tanto conmutar padecimientos al fin me los devuelvan con vida.

Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre, los quiero aquí de nuevo como hace cuarenta años. ¿No les parece justo?.

Un dos por uno que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera. ¡Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio! ¿No pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a casa? Muy bien: ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y hermanos?

Les recuerdo una cosa:

Todavía cantamos. Todavía pedimos. Todavía soñamos.

¡¡¡¡Todavía esperamos!!!

Aprobación de Declaraciones

Las Declaraciones de Interés Provincial aprobadas en esta oportunidad se refirieron a la realización del Curso de Capacitación docente en educación sexual integral denominado “Ni Niño Ni Adulto”, este 13 del cte. en el Nodo Tecnológico (diputada Estela Neder); la realización de la 2ª Fecha del Campeonato Provincial de Rally 2017 denominada 4ª Rally Ciudad de Los Juríes, los días 20 y 21 de mayo de 2017 (diputado Marcelo Barbur); y el Curso de taller sobre Práctica Procesal Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia, durante las jornadas del 23 y 24 de mayo en el Centro Cultural del Bicentenario (diputado Carlos Olivera).

Despachos de Comisión

Los Despachos de Comisión girados al Recinto y aprobados en el día de la fecha fueron los siguientes:

Comisión Mixta de Cultura y Peticiones: despacho en Proyecto de Declaración de la diputada Celia Campitelli de Dib de reconocimiento por la labor cultural llevada a cabo por la Licenciada Matilde Francisca Bonzini. Propicia entrega de recordatorio.

Comisión Mixta de Cultura y Peticiones: despacho en Proyecto de Declaración del diputado Daniel Zamora que asigna el carácter de Deportista Distinguido a Horacio Antonio “Kiko” González, por su trayectoria en el motociclismo. Propicia entrega de reconocimiento.

Comisión de Cultura: despacho en Proyecto de Declaración sobre el Libro Historia de Santiago del Estero 1895-1900 – Asesinato del diputado nacional Pedro García, del historiador Antonio Castiglione.

Comisión Mixta de Turismo y Peticiones: despacho en Proyecto de declaración sobre el Título de Campeón Mundial de Boxeo obtenido por Diego Díaz Gallardo. Propicia entrega de Reconocimiento.

Proyectos enviados a Comisión

Por su parte y con respecto al desarrollo del Orden del Día, los diputados enviaron a las Comisiones respectivas para su tratamiento y posterior remisión de despacho las siguientes iniciativas: proyecto de Declaración de interés provincial la Obra Musical y Literaria de Don Zenon Revaneira “El Vidalero Mayor de Atamisqui” (diputada Georgina Sosa); proyecto de Ley de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.588 que declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica y tratamiento de la enfermedad celíaca (diputados Estela Neder y Marcelo Barbur); y la celebración de los 400 años del Colegio San Francisco de Asís, que propicia reconocimiento a la institución (diputadas Natalia Carreras, Florencia López Castro y Héctor Jiménez).