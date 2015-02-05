CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Mayo de 2017
A LAS 19.00 CASO CERRADO
Por El Liberal
Hoy 21:33 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.00 MI ÚLTIMO DESEO
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN
23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.15 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
11.30 MÚSICA INTERIOR
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL - CAP. DARK (R)
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.36 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.52 UN VIAJE DE AQUELLOS
09.38 FLUBBER. EL INVENTO DEL SIGLO
11.24 EL PROFESOR CHIFLADO II
13.29 ACADEMIA DE VAMPIROS
15.23 ESPEJITO, ESPEJITO
17.29 REGRESO DEL TODOPODEROSO
19.24 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
22.00 LA LEYENDA DE HÉRCULES
23.57 TEMPLARIO 2. BATALLA SANGRIENTA
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 ROXETTE. LIVE IN SIDNEY
08.29 LA HORA 25
10.54 ESTE ES ELVIS
12.44 ¿QUÉ TAL, BOB?
14.37 QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS
16.19 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 4)
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.34 LA NIÑERA
21.00 EL FANÁTICO
23.10 LA PANTERA ROSA
23.40 PESCADOR DE ILUSIONES
TNT
06.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
08.19 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
10.33 DINOSAURIO
12.02 GRITANDO Y PATEANDO
13.55 UN VIAJE DE DIEZ METROS
16.21 VALIENTE
18.01 AQUÍ Y AHORA
19.49 STEP UP ALL IN
22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
23.39 LOCOS POR LOS VOTOS
01.22 MÁTALOS SUAVEMENT
SPACE
06.56 MILAGROS INESPERADOS
09.58 PEARL HARBOR
13.27 U-571
15.37 EMPERADOR
17.38 ONG BAK. EL INICIO
19.37 HELLBOY
22.00 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA
23.51 RESCATE AL LÍMITE
CINECANAL
09.00 LA GUERRA DE LAS BODAS
12.15 LA CASA DE LOS SUSTOS
14.00 LOS LOCOS ADDAMS
15.55 MONSTRUOS VS. ALIENS
17.50 INSURGENTE
20.00 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
22.35 YO, ROBOT
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 THE FOSTERS
17.00 LOCOS DE IRA
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
21.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
22.00 BEYOND THE TANK
23.00 BEYOND THE TANK
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22, TEATRO, POESÍA Y MULTIRITMOS CON CIRU E INVITADOS ESPECIALES.
+JUEVES 11, A LAS 22.30, FOLCLORE DE TODOS LADOS CON ALE CARABAJAL, MARIANO SARQUIZ, NICO PETROS BRANDÁN Y ANDRÉS LENA.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 11, A LAS 22.30, LOS CHANGOS SANTIAGUEÑOS CON NICOLÁS CASTILLO (BANDONEÓN), CARLOS LEIVA (VOZ Y GUITARRA), ÍTALO BANEGAS (GUITARRA), JUAN PUGLIESE (VIOLÍN)NICOLÁS FERREYRA (PERCUSIÓN)
+VIERNES 12, A LAS 22.30, VIEJO VEN BLUES CON NORBERTO COSTA, SANTIAGO COSTA, LEANDRO COSTA, AGUSTÍN CARO Y JUAN JOSÉ VILLARRUEL.
+VIERNES 12, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, NOCHE DE ROCK NACIONAL CON ACERTIJO: PACHI ASTUDILLO, CHARLY CASTILLO, CLAUDIO BARRIONUEVO Y RAMÓN HERRERA.
BACANO’S
(AVDA. SAN MARTÍN Y ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)
+VIERNES 12, A PARTIR DE LAS 22, SHOW EN VIVO DE MOCHO BLUES CON UN TRIBUTO AL ROCK-POP, NACIONAL E INTERNACIONAL 80 Y 90.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+SÁBADO 13, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ABOLENGO, JUNTO A DÚO NAZA-LUCAS Y REVOLUCIÓN.
CINES
SUNSTAR
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
HOY 16:40 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)
HOY 19:20 (Cast) 22:10 (Cast)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (3D):
AVENTURA (+ 13 años) HOY 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:15 (Subt)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:20 (Cast)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):
AVENTURA (+ 13 años)
HOY 18:30, 21:00
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY 17:10 (Cast)
LOS PADECIENTES
SUSPENSO (+ 16 años)
HOY 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+ 13 años)
HOY 17:00 (Cast) 21:30 (Subt)
MIO O DE NADIE (2D):
SUSPENSO, (+ 16 años)
HOY 19:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LOS PADECIENTES 16 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS 19:40 - 22:30- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
UN JEFE EN PAÑALES ATP 2D 17:50- 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50