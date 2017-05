FÚNEBRES | 10 de Mayo de 2017

Hoy 22:25 - FALLECIMIENTOS





- Lelia Isabel Alderete

- Santos Palmiro Ovejero

- Juan Sánchez (La Banda)

- Segunda Luisa Paz de Cristoff (Las Termas)

- Próspero González (Garza)

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su hijo Ian Alejandro Zapater, su hija política Lorena Magalí Santillán, su nieto Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Sus hijos José, Rafael, Héctor, Ian, h. pol. Viviana, Silvina, Gabriela, Lorena, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio P. de la Paz. Casa duelo P.L. Gallo 330 (SV) Servicio Iosep. Org. Antonio Gubaira Hnos. SRL.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Madre te fuiste cuando menos lo esperábamos. Te llevaremos siempre en nuestra mente y corazón y celebraremos tus 70 años tirando besos al cielo. Te amamos. Sus hijos José María y Vivi y nietos Mariano, Gonzalo y Aldana Zapater, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Decir adiós es la prueba de que se ama a alguien, porque aunque el dolor es mucho sé es capaz de decir adiós. Gracias por ser parte de esta familia que nunca se olvidará de ti. Ve con Dios. Nosotros te recordaremos con mucho amor. Su hijo Radi, nuera Silvina, nietos y bisnietos Martin, Romina, Daniel, Valentina y Francisco Zapater. participan con dolor su fallecimiento.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su hermano Ricardo Acosta y flia., participan con proundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus sobrinos en este duro momento. ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su sobrina Carolina Acosta y flia., participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso. Acompañan a sus primos en este dificil momento. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su sobrina Guadalupe Acosta y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus primos en su dolor. Ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su sobrino Ricardo Daniel Acosta y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos son velados en P.L. Gallo 330 Sala 2 y seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. A Dios le pido para mis primos una pronta y cristiana resignación.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus primos Silvia Falistoco y Miguel Pérez e hijos Natalia y Guillermo Brevetta con sus respectivas flias., Su prima Roxana Acosta e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegaan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Sus consuegros Pedro Santillan, su esposa Elsa Romero, sus hijos Pablo, Daniela, Andrea y Andres (a), Lorena y Ian, sus nietos Nara, Milagros, Ignacio y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Personal de Gasnor S. A. participan el faallecimiento de la madre de nuestro compañero José María Zapater acompañando a su flia. en el dolor.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. José, en estos dificiles momentos lamentamos inmensamente tan irreprable perdida de tu mamá; tus compañeros de trabajo, Luis, Mónica, Santiago, Rita, Alberto, Laura, Antonio, Belén, Raúl, Guadalupe, Paula, Marcelo y Verónica. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Amigos de IAN , Enduro del Estero, participan con dolor el fallecimiento de su Sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Familia Boboli: Tomás, Martha, Giovannini y sus hijos Luciano y Antonella, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo José. Ruegan una oracón en su memoria.

ALDERETE, LELIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Sus hijos Mariela, Sergio, Micaela, Agustina y Valentina y demás fliares, participan con dolor su fallecimiento, su restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA. DE SEG. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Sus primos Pichón Montenegro y Mery Jorge, sus sobrinos Marcela y flia., Juany y flia., Luciana y flia., participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Su prima Lucy Montenegro de Beltrán, sus sobrinos Edy y flia., Nancy y flia., Julio y flia., Carlina y flia., Sandra y flia., Baty y flia., Tachy y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, sobre verdes praderas El me hace descansar". El Personal directivo, docentes y de maestranza del Nivel Inicial del Colegio Santo Tomás de Aquino y su anexo Santa Lucía participan el fallecimiento del papá de la Profesora Norma Alomo, pidiendo a Dios consuelo para toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. La comunidaad de la Capilla de San Cayetano del Bº Tradición, despide con pesar y afecto a don Juan Carlos, eficiente colaborador que por años brindó sus servicios con generosidad e invitamos a la misa que el sábado ofrecerán por su eterno descanso y acompañamos a su flia. en su dolor.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Familia Cheeín; Eduardo, Inés y Negra, participan con muchisimo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo don Juan Carlos y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ESTRADA DE ROSAS, ELSA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17 en la Pcia. de San Juan|. Directivos y empleados del Hospital de Neumonología Dr. Gumersindo Sayago participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero Dr. Eduardo Javier Rosas, a quien acompañan en este difícil momento y que sus restos fueron sepultados en la Pcia. de San Juan. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Su hijo Ricardo Pernigotti y su esposa Analía Rodríguez Carlsson, sus nietos María Alejandra y Diego Pozzoli, María Laura y Federico Boglione, Alejo y Mercedes Hernández, Paulo y Kitty Litvachkes y bisnietos despiden a su madre y abuela con mucho cariño y dejamos una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Ana Carlsson de Rodríguez Areal, sus hijos Analía y Ricardo, Ana María, Angelina y Gustavo, Alberto y Marta, nietos y bisnietos la despiden con profundo dolor a nuestra querida Carmela y ruegan oraciones a su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Rafaela Siliguini, sus hijos Federico y María Laura, Nicolás y Karina, y Florencia, y su nieta Catalina acompañan a Ricardo y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Darío y Rubén Seleme y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. La Sociedad Argentina de Escritores Filial Santiago del Estero (S.A.D.E.), SUMMA Colectivo de Arte, Agrupacion El Aljibe participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Señor, recibeo en tu casa, permitele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno y brille para El la luz que no tiene fin. Directivos, personal docente, administrativo y de maestranza del Colegio del Centenario participan con profundo pesar el fallecimieno del padre del Prof. Daniel Guzman y acompañan a el y a toda su familia en tan duro momento. Ruega una oración en su memoria.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Sus amigos Maria Cristiana Camus y esposo Carlos Alberto García participan con profundo dolor su fallecimiento. Quien en vida fue sencillo, humilde, integro, digno un buen ser humano y hombre de bien. Se distinguió cuando cumplio funciones de contador de Tribunales, fuero laboral por su honestidad y correccion además de ser excelente marido, padre y amigo ejemplo de vida. Acompañamos en estos difíciles momentos a su esposa, hijos y demás familiares.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. La comunidad educativa del Instituto Superior La Sagrada Familia, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá del Lic. Daniel Guzmán.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Tito Saad y Reina Gubaira, Camila y Fabian Reston, participan la partida de su vecino Pacho, le pedimos al Señor que lo reciba en su Reino y le dé resignación a su flia. Elevamos oraaciones en su querida memoria.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Celsa Soriano de Diaz y sus hijos Diego, Martín y su nieto Sebastián participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Hilda, a sus hijos y a su hermano Julio en estos tristes momentos. Ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. Querida Hilda, Daniel, Silvina, Diego, Juan Carlos y demás familiares, estoy junto a ustedes compartiendo la pena de hacer perdido al papá, pero queda Hilda, a quien deben cuidar porque junto a Pacho se sacrificaron lo mejor que pudieron para darles estudios, una mejor vida, cariño...¡Pueden sentirse muy orgullosos de haber tenido ese padre! Recuerden que nadie parte del todo mientras se es recordado. Él ya descansa en paz y su alma los cuida aunque ustedes no lo vean. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos veerán a Dios". Gladys Cuello, Marta López y María Rotondo de Muratore, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida amiga Ilda, sus hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Susi Fiad de Palau y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Teresita. Ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Huguito, te vamos a extrañar, tus amigos y compañeros del 5º E, Promocion 1961, Escuela Normal Mixta de Profesores Manuel Belgrano.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te conceda el eterno descanso. Ana María Alegre de Ledesma, sus hijas María Lorena y María de los Ángeles participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Teresita y resignación a su familia.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Fernando y Carlos Barrio te despedimos con la admiracion y el respeto que te ganaste, rogando alcances la paz en este tu último vuelo.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. La Comisión Directiva, socios y vecinos de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi participan con profunda congoja el fallecimiento de este héroe de Malvinas, con quien se compartió jornadas inolvidables, plenas de patriotismo, servicio y entrega, mereciendo el reconocimiento y admiración a todos los que participaron de esa gesta heróica. Acompañamos a su hermana Lic. Nieves Teresita Maldonado, colaboradora de esta institución y demás familiares en estos momentos dolorosos. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Lic. Rosa Dargoltz participa con dolor el fallecimiento de su compañero de promoción 61 y acompaña a su hermana Teresita, hijos, nietos y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, SANTOS PALMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Sus hijos Reynaldo y Negro, sus hermanos Margarita, Cospiro, Ilda, Aida y Laura, hermanos politicos y sobrinos participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a as 10 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Avda. del Libertador 581. Caruso Cia. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANDOVAL DE BARBIERI, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Reina Gubaira y Camila Gubaira, participan con gran dolor la partida de su querida amiga Chichí a la que siempre la recordaremos con mucho amor. Pedimos al Señor le de resignación a sus hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. María EugeniaTula Gómez Carol, sus hijos: María Itatí Bogado Tula, Hernán Pagani, sus nietos: Lucía, Margarita, José, Ramón Bogado Tula, Adriana Cirito, su nieta Lourdes, Marta Tula Carol, sus hijas Ursula y María Gracia, José Ramón Olmedo Loza, participan el fallecimiento de Roxana Zavaleta de Cornelli y ruegan oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. J.F. Guzmán Olivera y familia, participan con dolor el fallecimiento de Coco y los mejores deseos de resignación para Pato, sus hijos y nietos. Pedimos oraciones en su querida memoria.





ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) FAlleció el 1/5/17|. "Hola, mi nieto. Hace 9 días que te has ido dejando un inmenso vacío imposible de llenar. Hace 9 días que mi mente me recuerda cada instante de mi vida, que venías a mi casa. Te extraño mucho, mi nieto querido. Su abuela Gerarda Aurora Alzogaray, sus tíos María y Alberto, y su prima Sol Eliana Lezcano D´Alessio invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la Parroquia San José.

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. "Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol... no hay más estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color..." Te amamos Hernán. Tu papá Ángel Alberto Álvarez, tu mamá Sonia Karina D´Alessio, tus hermanos Daiana, Melina, Camila y Adrián. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Parroquia San José.

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Víctor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados invitan a la misa que en memoria del hijo de su compañera Sonia se celebrará hoy a las 20.30 hs en la Parroquia San José de Belgrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Los compañeros y médicos de su mamá Sonia de los Policonsultorios S.E.C.- OSECAC invitan a la misa que al cumplirse 9 días de su fallecimiento, se celebrará hoy a las 20.30 hs en la Parroquia San José de Belgrano.

BASUALDO, DANTE CRISTOBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/14|. Su esposa Norma, sus hijos Delia, Rubén, Fernando, Mariela, Cecilia, Graciela, Manuel y Vanesa, nietos y bisnietos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en la Parroquia San José de Belgrano.

BASUALDO, DANTE CRISTOBAL (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/14|. En memoria de Dante Cristóbal Basualdo al cumplirse 3 años de su fallecimiento. Su hermana Delia, sus sobrinos Beto y Dany y demás sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

GIANGRECO DE TOLOSA, CONCEPCIÓN ELIZABETH (Pochy) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/16|. Querida hermana, hoy pensé en ti como ayer y todos los días anteriores. Sé que estando vos en el cielo, la vida es un lugar seguro, sé que me observas mis pasos, que contaré con tu apoyo haga lo que haga y estés donde estés, me cuidas y proteges, en estos momentos tan duros que nos tocó vivir. Gracias hermana. Teddy y flia. invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

JUÁREZ, ROGELIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/17|. "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma". ¡Cuánto te extrañamos papá! Al cumplirse 9 días de tu partida, su esposa Josefa, sus hijos Delia, Sergio, Javier, Ariel, Mario, Federico, Carlos, Jose, Marcelo, sus hijos políticos Irma, Noelia, María, Claudia, Roger, sus nietos Fátima, Raúl, Agustín, Ariela, Bruno, Maite, Alejandro, Cintia, Rita, Darío, Sebastián, Guadalupe, Luciano, Luna, su suegra Adelina, y sus hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en el Santuario Santa Lucía.

SOSA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/85|. "Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz eterna". Sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San Francisco, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

TREJO, NIDIA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San Francisco, al cumplirse tres meses de su fallecimiento.





NÚÑEZ, ANALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/16|. "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma". Ha pasado un año que nos has dejado, y tu ausencia es imposible de cubrir. Pero tu paso por el mundo no ha sido en vano, y nos dejas imborrables recuerdos, como tu sonrisa y alegría, de las que debemos aprender. Así también tu fortaleza, fe y valentía. Vives en nuestros corazones, porque los seres amados como vos, no se van nunca. Tus tíos Gringo y Pochy, tus primos Mariana, Nicola, Pablo y Marta, y tu sobrina Florencia, elevan oraciones por ti y acompañan a tus padres y hermanas en este dolor.





SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Amado esposo en estos momentos de pena, te despido con parte de una poesía que tanto te gustaba. Cierto a mis lozanías va a seguir el invierno: ¡Más tu no me dijiste que mayo fuese eterno! Halle sin duda largas las noches de mis penas; más no me prometiste tan solo noches buenas; y en cambio tuve algunas santamente serenas...Amé, fui amado, el sol acaricio mi faz. ¡Vida nada me debes!¡Vida, estamos en paz. Te despedimos con gran amor. Su esposa Azuzena Sarquis, tus adorados hijos Rody, Mónica y Bettina Sanchez, tus queridos Nietos Micaela, Virginia, María Gracia, Sebastián, Gastón, Mateo y Candela.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Te despedimos con cariño y mucho amor. Por siempre en nuestros corazones. Buen viaje viejito querido. Su hijo Rody Sánchez y tus nietas Virginia y Micaela.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su hermana política María Nélida Sarquis de Fornés e hijos: Dr. Julio Eduardo Fornés y esposa Mónica Guntern, Ing Jorge Daniel Fornés y esposa Olga Palencia; Lic. Gustavo Enrique Fornés y demás familiares, participan con mucho dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d) Falleció el 9/5/17|. Querido tío que el Señor te de el descanso eterno. Tu recuerdo vivirá etermamente en nuestros corazones. Su sobrino Rubén Piñon, su esposa Viviana Avido y sus hijos Luciana, Florencia, Belén y Facundo, acompañan a su tío y primos y participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Carmen Angélica Mattar, sus hijos Abel, Luciana y Sofia con sentido dolor acompañan a Mónica y a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Rita del Carmen Mattar, acompaña a su amiga Monica y flia con profundo dolor en este difícil momento y ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Sus familiares Enrique A. Sarquiz, su esposa Cristina Ríos e hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su prima Nelly Sarquiz de Amerio, sus hijos Silvia, Nella y Sergio, Jorge y familias acompañan en este triste momento a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Miriam Chávez, Walter Medina Salomón y familia acompañan a sus amigos en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Elena Ester Piñón y Mario Enrique Anna e hijos Guadalupe Anna y German Ebrecht, Gabriel Anna y Sofía Anna participan el fallecimiento del tío Juan, acompañan a la familia y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. José María Piñón y Eva Salvatierra e hijos Milagros y Salvador, participan el fallecimiento del tío Juan, acompañan a la familia y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Don Juan, siempre estará presente en mi recuerdo". Sabina Lapalma y Gabriel Llapur e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Alicia Fares y Marcelo Petros e hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su esposa Chiquita, hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Ignacio Vladimiro Gallardo (Vlady), participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a la familia en tan dolorso momento, rogando oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d) Falleció el 9/5/17|. Dr. Julio Eduardo Fornés, su Sra. Mónica Guntern, sus hijos Agustina, Sol, Camila y Germán, participan con dolor el fallecimiento de su queridisimo tío y que brille para él la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Señor ya está ante ti, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Querido tío siempre te recordaremos con gran cariño, su sobrino Roberto Piñón y flia, acompañan a todos sus familiares ante está irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometio fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Sus vecinos y amigos Yolanda Gabbarini de Arias, sus hijas Miryan Arias, Alberto Proserpio, Federico y Constanza Proserpio, Mónica Arias y flia (ausente), participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d) Falleció el 9/5/17|. Acompañan a sus familiares en este momento de dolor sus amigos Esther Minguez de Azar, Rosbel Alejandra Azar, Luis Vicente Azar e hijos; Hugo José Azar y flia;Daniela Azar y flia. Elevando oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e,p,d,.) Falleció el 9/5/17|. Ya descansa en la Gloria de Dios. Los amigos de su hijo Rody: Pipi, Roxana, Nicky, Walter e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento.





GARZÓN, JUAN PEDRO (GORY) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/16|. Hoy hace 1 año de tu dolorosa e inesperada partida. En cada lugar de nuestra casa hay un gran vacio, tu ausencia es cada día más angustiante, quizas con el tiempo podamos entenderla y aceptarla. Siempre estarás presente entre nosostros porque el amor que nos unió va más allá de la muerte. Fuiste una gran persona con un corazón, tan grande para que los que te conocimos y te pido que nos des fuerzas para seguir adelante. Su esposa, sus hijos, sus nietos y amigos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Iglesia Santiago Apóstol.

GARZÓN, JUAN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/16|. Hay Gori querido! Un año sin ti, que dolor tan grande. Me cuesta tanto seguir pero me consuela el saber que he tenido un marido maravillosos, un padre ejemplar, un hijo por el cual su madre sigue lloranado. Gracias, mil gracias por habernos dado tanto amor, que descanses en paz cumplieste con todos, te amamos y no te olvidaremos nunca. Tu esposa Meque, , hijos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy miércoles 10 a las 20 hs en la Iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su partida hacia el Señor. Rogando oraciones en su querida memoria.





GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su esposa Lilia Gómez, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cem. local. Casa duelo Urquiza s/Nº Bº Mailín (Garza). Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Un gran vacío nos deja tu inesperada partida. Su esposa Rusa, hijos Aída, Roger, Zuny, Sonia, Sergio, Silvio, Saul y Silvina, sus nietos, bisnietos e hijos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Garza. Dpto. Sarmiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su hija Silvina, sus nietos Nike, Saulo e Ilen, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Garza. Dpto. Sarmiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su hijo Roger, su esposa Pia, nietos Ivana, Milena, Vanina, José y Franco con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Garza. Dpto. Sarmiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su hijo Sergio, su esposa Susana, sus nietos Araceli, Nicolás, Nacho, Luciana y Adrián, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Garza. Dpto. Sarmiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Padre esta vez no pude salvarte, pero me resigna saber que estarás al lado del Señor". Su hija Zuny, sus nietos Huguito y Agustín, su nuera Solange y su bisnieto Santino, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Garza. Dpto. Sarmiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Extrañaremos tu presencia. Su hermana Enriqueta, sus hijos Manuel, Oscar y Martín, sus sobrinos Sebastián, Yoana, Tomás, Kiara, María, Camila, Lautaro, Alejandra, Agustín, Flavia, Clarita, Renato y Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Garza. Dpto. Sarmiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su hermano Oscar, su cuñada Luisa, sus sobrinos Nancy, Negro, Hernán y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Garza. Dpto. Sarmiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su nieto Hugo Ávila, su bisnieto Santino y Solange Jorge participan su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Dito Jorge y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, AMALIO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. José Luís Hernández y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MIRANDA, AMALIO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Jorge Luis Nazar y María Mercedes Rodriguez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MIRANDA, AMALIO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. El Centro de Acción y Participación (Dpto. Choya) del PRO, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su asambleista Dr. Reinaldo Miranda. Elevan una oración en su memoria. Frías.

MIRANDA, AMALIO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Comision directiva del PRO, Rodrigo Posse y familia, participa con dolor su fallecimiento.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". Sus hermanos que nunca la olvidarán, Esther, Marina, Virginia, Víctor y Olga, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar Tu rostro y dale el descanso eterno". Su hermana Olga, su cuñado Carlos, sus sobrinos Javier y familia; Carmen, Guillermo y Luisa, participan con profundo dolor. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios". Su hermana política: Margarita y Francisca y sus sobrinos Víctor, Jorgelina, Luciana y Eliana y sobrinos nietos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. "Querida tia": tu recuerdo siempre permanecerá en el mi corazón, ¡Nunca te olvidare!". Su sobrina Dra. Carmen Salvatierra Paz, participa con dolor el fallecimiento de querida tía y eleva oraciones a su memoria. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de Gladys, El staff de la Emisora Radio EcoTermas, Omar Villavicencio, Sandra Fernández, Nancy Pereyra, Walter Meltcher y Miguel Cano. Elevan Oraciones a su memoria. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. "Con ella se fueron muchos momentos compartidos pero, siempre quedarán en los recuerdos y el corazón". Acompaño a toda la familia Salvatierra Paz y Cristoff, en este profundo dolor. Elevo una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Mely Español e hijos. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Ema, Orlando, Niño y Familia Romano, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. La comisión directiva del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Sara de Rojas", participa el fallecimiento de la esposa del Sr. Pablo Cristoff; colaborador de la institución, acompañando en estas circunstancias tan dolorosas, haciendo extensivo a sus hijos y demás familiares. Eleva plegarias por el descanso de su alma. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. David Salvatierra participa con dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Pablo Cristoff, eleva oraciones a su memoria. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Partiste de esta vida para encontrarte con nuestro Señor. Descansa en paz, querida Gladys Cristoff. Acompañan en este momento a la familia Cristoff, sus amigas Blanca, Silvia, Nony, Caro y sus respectivas familias. Rogamos por su eterno descanso. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Familia Ailan, Chichi, Juqui, Elena, Marcelo, Mariela, Laura y Gaby participan con dolor el fallecimiento de la compañera de su gran amigo Pablo. Dios le de el descanso eterno y a sus familiares la resignación. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Agalo Avila, su esposa Mirta, sus hijos Liz y Picolino, Nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento de su entrañable amiga Gladys. Dios la lleve consigo. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Elsa Yolanda Diaz de Botta y sus hijos Antonio, Joaquin y Letizia y sus respectivas familias; participan con profundo dolor su partida y acompañan el dolor de su familia. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Norma de Gutiérrez y sus hijos Lilian, Sandra, Cristina, Raúl y Familia, lamentan la partida de su querida amiga Gladys, esposa y madre amada que ahora descansa en los brazos del Señor. Rogamos oraciones en su memoria. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. "Gladys, tu calidez de madre y compañera de vida, de esposa e hijos permanecerán en nuestros recuerdos". Gabriela Ruiz de Fares, José y Respectivas familias, acompañan con dolor tu partida y ruegan elevan al Santísimo la paz eterna y la luz que no tiene fin. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Lic. Silvia Isabel Teresa y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

VÁZQUEZ, HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus vecinos: Roberto Pivetta y flia, Chichilo Villarroel y flia, Carlos Abad y flia, Mariza de Altamirano y flia y Leandro Gonzalez y flia, participan con dolor su partida al Reino de los Cielos. Ruegan una oración en su memoria. Frías.





SORIA, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/16|. "En un día como hoy, hace un año, Lucho regresó a la Casa del Padre, luego de cumplir su misión entre nosotros. En este año ha sido muy difícil porque junto a su recuerdo intentamos vivir su ausencia, sabiendo por fe que la muerte es el paso a una vida sin dolor ni sufrimiento". Su esposa Angélica y sus hijos Omar, Lito, Arnaldo y Albi invitan a la santa misa que se oficiará hoy a las 16.30 hs. en la Capilla Nuestra Señora de Luján. Rodeo de Soria.

SORIA, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/16|. "No llores, estoy con Dios en el cielo, las oraciones que me hagan sobre la tierra, yo lo haré con ustedes delante de Dios, mi Padre eterno". Su hijo Lito, su esposa Cristina y sus nietos Analía, Rodrigo, Gabriel, sus bisnietas Julieta y Coty invitan a la santa misa que se oficiará hoy a las 16.30 hs. en la Capilla Nuestra Señora de Luján. Rodeo de Soria.

SORIA, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/16|. "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Ha pasado un año que nos has dejado y tu ausencia es imposible de cubrir, pero tu paso por el mundo no ha sido en vano y nos dejaste muchos recuerdos que debemos aprender". Su nieta Analía, su nieto político Sergio y sus bisnietas Julieta y Constanza invitan a la santa misa que se oficiará hoy a las 16.30 hs. en la Capilla Nuestra Señora de Luján. Rodeo de Soria.