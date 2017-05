Evangelio según San Juan 12,44-50.

Hoy 22:49 -

Jesús exclamó: “El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió.

Y el que me ve, ve al que me envió.

Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas.

Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo.

El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quién lo juzgue: la palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día.

Porque yo no hablé por mí mismo: el Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar; y yo sé que su mandato es Vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó”.

Comentario

El evangelio dice Jesús que no ha venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo.

Y muchas veces, en nombre propio y en el de Jesús, me vuelvo intolerante y hago las veces de juez de todos. ¡Cuánto me gustaría cambiar mis actitudes de intolerancia geniuda y adusta por actitudes de benignidad y de misericordia! ¡Cuánto me gustaría apropiarme del talante de quien sabe excusar la intención, cuando no puede justificar las obras!

En otros términos: ¡Cuánto me gustaría ganar en bondad de corazón, siendo instrumento de salvación, de paz y de reconciliación! Ya sé que no se trata de ser un bonachón de manga ancha.

Pero entre la aceptación del todo vale y la cara de vinagre, de quien se considera gendarme de la ortodoxia, hay muchas zonas válidas e igualmente equidistantes.

En ellas se expresa el cariño, la ternura y el amor al otro y la dedicación a hacerle feliz.

De todas maneras, me gustaría que estas actitudes no fueran sólo mías. No tengo vocación para ser un mirlo blanco.

Más bien, tengo vocación comunitaria. Y sé que la comunidad no es sólo para gozarla, sino también para crearla.

En este sentido, me gustaría también contribuir a que mi comunidad humana y cristiana no fuera un saco de cuernos, sino un lugar hogareño de comprensión y de ayuda mutua. Quisiera posibilitar que el mundo en que vivo no fuera inhóspito campo de batallas, sino patria acogedora para quienes hemos sido llamados a vivir en él. Sueño en que superada la sospecha, en todos los ámbitos, las relaciones humanas -individuales, regionales, nacionales e internacionales, interculturales e interreligiosas- se puedan vivir desde la escucha activa del otro y en la confianza mutua. Que no se repita esa insolidaridad que se expresa con aquello de que los problemas de los demás son sus problemas.

Sueño con gestar una estructura eclesial, política, económica y social más samaritana, ocupada en atender a quienes han caído en manos de ladrones y en sanear los caminos de la presencia de los ladrones.

Me han dicho que éste es un planteamiento utópico. Probablemente. A mí no me importa que sea utópico, con tal de que haya en él una pizca de realismo para que no entre en el saco de las quimeras imposibles; y, también con tal de que pueda convertirse en posible camino de salvación para el mundo.

En mis avances y retrocesos, en mis caídas y levantadas estoy dispuesto a recorrerlo. ¿Os animáis a venir? .