Lules: Dos adolescentes armados asaltaron una heladería

Fotos

Videos No tienen más de 20 años.

Hoy 22:54 -

En la localidad tucumana de Lules, dos delincuentes armados ingresaron a una heladería y encañonaron a la dueña para llevarse toda la recaudación. “Antes de que tocaran a mi hijo, prefería que me mataran”, expresó María Ester Cantón, propietaria del lugar.

Y agregó: “Me apuntaron con un revólver y se querían meter dentro de mi casa. Yo les dije que mi mamá estaba enferma, que tenga compasión, pero me seguían apuntando con el arma. Estaban muy drogados, no sé por qué no se les escapó un tiro”.

La mujer dijo que los asaltantes no tienen más de 20 años y que son conocidos en la ciudad. “Son barrabravas de un club local. Se manejan con total impunidad”, cerró.