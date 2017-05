Ever Giménez Gauna, entre Boca o River

Hoy 23:39 -

Con tan solo 8 años, ya fue observado por los dos clubes más importantes del país. Primero fue River Plate el que se asombró por su juego. Y un mes después, los captadores de talentos de Boca Juniors también quedaron encantados con Ever Giménez Gauna.

Este movedizo delantero, que juega por todo el frente de ataque y tiene una gran capacidad goleadora, pertenece a la escuelita de fútbol infantil de Bio Torres, que juega en los torneos de Liga Municipal Bandeña.

Hace poco más de un mes, Ever jugó para Raúl Pinto un torneo nacional en Gremio Municipal, y allí la gente de River se contactó con su entrenador y sus padres y quedaron en volver a verlo. Iban a venir al torneo de Sportivo Santiago, que se jugó la semana pasada en Potreritos, pero no pudieron. Y los que sí estuvieron fueron los de Boca, que se mostraron muy interesados. Aún no hay un fecha para viajar a Buenos Aires, pero lo que es seguro es que el pequeño Ever tendrá la chance de probarse en los dos equipos más grandes de la Argentina.