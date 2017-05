Güemes no dejó dudas y venció a Estudiantes en las cuatro divisiones

Hoy 23:42 -

Güemes y Estudiantes protagonizaron uno de los duelos más esperados de la cuarta fecha del Torneo Anual de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña.

El Gaucho fue superior a “Estuky” y lo derrotó en las cuatro categorías. Los resultados de la jornada fueron:

Sexta: Central Argentino 3, Banfield 0; Instituto Santiago 2, Villa Unión 2; Mitre Amarillo 2, Almirante Brown 0; Agua y Energía 0, Yanda 1; Independiente (B) 1, Vélez 3; Defensores de Forres 1, Sportivo Fernández 5; Unión Santiago 2, Mitre Negro 0; Independiente (F) 3, Unión (B) 0; Güemes 4, Estudiantes 0 y Clodomira 1, Comercio 1.

Séptima: Central Argentino 4, Banfield 1; Instituto Santiago 0, Villa Unión 0; Mitre Amarillo 7, Almirante Brown 2; Agua y Energía 2, Yanda 0; Central Córdoba 3, Sarmiento 2; Independiente (B) 3, Vélez 2; Defensores de Forres 0, Sportivo Fernández 2; Unión Santiago 4, Mitre Negro 1; Independiente (F) 1, Unión (B) 0; Güemes 1, Estudiantes 0 y Clodomira 0, Comercio 1.

Octava: Central Argentino 1, Banfield 0; Instituto Santiago 3, Villa Unión 0; Mitre Amarillo 9, Almirante Brown 1; Agua y Energía 4, Yanda 0; Central Córdoba 0, Sarmiento 0; Independiente (B) 1, Vélez 2; Defensores de Forres 2, Sportivo Fernández 2; Unión Santiago 1, Mitre Negro 0; Independiente (F) 1, Unión (B) 0; Güemes 3, Estudiantes 1 y Clodomira 2, Comercio 1. Novena: Central Argentino 1, Banfield 1; Instituto Santiago 1, Villa Unión 0; Mitre Amarillo 8, Almirante Brown 0; Agua y Energía 1, Yanda 0; Central Córdoba 2, Sarmiento 0; Independiente (B) 1, Vélez 5; Defensores de Forres 2, Sportivo Fernández 2; Unión Santiago 1, Mitre Negro 1; Independiente (F) 2, Unión (B) 4; Güemes 4, Estudiantes 0 y Clodomira 1, Comercio 8.

El próximo sábado se disputará la quinta fecha, con estos duelos: Sarmiento vs. Agua y Energía, Yanda vs. Mitre Amarillo (en Peñarol), Alte. Brown vs. Instituto, Villa Unión vs. Central Argentino, Banfield vs. Clodomira, Estudiantes vs. Independiente (F), Unión (B) vs. Unión Santiago, Mitre Negro vs. Defensores de Forres (en Banco Provincia), Sportivo Fernández vs. Independiente (B), Vélez vs. Comercio y Central Córdoba vs. Güemes (en Potrerito).