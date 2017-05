El domingo comienza la acción en Almirante Brow

Hoy 23:44 -

Este domingo se pondrá en marcha el Torneo Promocional, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet.

Se jugará cada 15 días en la modalidad de encuentro e incluirá a las escuelas de iniciación de los clubes que no están afiliados a la Asociación Capitalina.

La primera fecha se jugará este domingo, en la cancha del Club Almirante Brown, que será dividida en dos, teniendo en cuenta que se trata de chicos que se están iniciando en la práctica de este deporte.

Los partidos no se llevarán por los resultado, porque el principal objetivo es que los chicos jueguen y se diviertan.

Cancha 1: a las 9, Almirante Brown vs. Borges; 10, Fernández BBC vs. Coronel Suárez; 11, San José vs. Defensores del Sud; 12, Patagonia vs. Herrera; 13, Almirante Brown vs. Defensores; 14, Patagonia vs. Fernández BBC; 15, Herrera vs. Defensores; 16, San José vs. Herrera

Cancha 2: a las 9, Defensores vs. Coronel Suárez; 10, Patagonia vs. Borges; 11, Almirante Brown vs. Fernández; 12, San José vs. Coronel Suárez; 13, Herrera vs. Borges; 14, San José vs. Almirante Brown; 15, Coronel Suárez vs. Patagonia; 16, Fernández vs. Borges