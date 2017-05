Fotos Hernán Lamberti, el dueño de la 5 de Aldosivi que tiene "Leo"

Entre las camisetas del museo de Messi hay algunas que no son muy conocidas, pero no por eso dejan de tener valor y una interesante historia por detrás.

Una de ellas es la número 5 de Aldosivi de Mar del Plata, que pertenecía a Hernán Lamberti, volante que actualmente se desempeña en Central Córdoba. El propio Lamberti, contó la historia en diálogo con el diario La Nación. "El tatuador de Messi es muy amigo mío. También me tatúa a mí. A principios de 2016, antes de uno de sus viajes, le pregunté si le podía acercar una camiseta mía y me dijo que no había problemas. No tenía ni idea si la iba a recibir, pero por suerte la recibió", contó el futbolista, de 33 años, desde la concentración del Ferro, que hoy visitará a Los Andes. Lamberti sabía que Messi había aceptado su camiseta. Incluso, en su avatar de Twitter, luce con orgullo la foto de Leo posando con su Nº5 de Aldosivi. Pero nunca supo qué destino había tenido ese regalo. Hasta que apareció en la foto del museo de camisetas del capitán de la selección argentina.

"Nosotros jugamos mañana (por hoy) contra Los Andes, por eso estábamos viajando en colectivo. Cuando hoy (por ayer) a la mañana agarré el celular, tenía muchísimos mensajes de amigos y familiares con la foto. No lo podía creer", dijo Hernán. "Me hacían todo tipo de chistes", soltó entre risas al referirse a los mensajes de sus amigos.

Emoción

La emoción del futbolista de Central Córdoba fue inmediata.

"Ya me había sorprendido el hecho de que la hubiera recibido. Más allá de que la relación que ellos (Messi y el tatuador) tienen es de amistad, uno no sabía cuál podía ser el destino de esa camiseta. Esto (que la camiseta esté en el museo) todavía no lo puedo creer. Es indescriptible el sentimiento que tuve cuando la vi hoy (por ayer) a la mañana", reconoció Lamberti, que aún no sale de su asombro por la magnitud de la noticia que se conoció ayer. "Que le dé el mismo valor que a las camisetas de las grandes estrellas habla de la clase de persona que él es", concluyó el ex jugador del "Tiburón" marplatense.