Murió la leona más longeva del ex zoológico municipal

Fotos FELINO. La leona era vigilada por varios veterinarios del medio. Murió de un paro cardíaco.

10/05/2017 -

Tras varios años de padecimiento, murió la leona africana más longeva que se encontraba en el predio del ex zoológico municipal, a causa de un paro cardíaco.

Tenía 17 años y al momento del deceso cumplía con un tratamiento médico debido a una enfermedad que padecía desde hace varios años.

Según informó la médica veterinaria, Silvia Cugura Casado, "el animal estaba recibiendo tratamiento por vía oral desde hace aproximadamente dos años, por presentar problemas en el aparato locomotor".

"El animal tenía dificultad para incorporarse y deambulaba muy lentamente, manifestando síntomas de algia al realizar estas maniobras", dijo la profesional.

Para calmar los dolores que sufría la leona indicó que "se le suministraba analgésicos condroprotectores cada 24 horas y se le realizaba un tratamiento antiparasitario cada cuatro meses, al igual que a los otros cinco felinos presentes en el ex zoológico".

Sin embargo, todos estos intentos por salvarla no alcanzaron ya que la leona murió el pasado viernes.

‘Se observó que la leona empezó a manifestar los síntomas propios de su edad con mayor intensidad. Permaneció en decúbito lateral izquierdo, sin incorporarse y no consumió agua, carne ni su medicación, sufriendo finalmente un paro cardíaco que acabó con su vida’, indicó la profesional.

Por su parte, Joaquín Chaparro, el encargado del ex Zoo municipal, en diálogo con EL LIBERAL se lamentó: "La leona sufrió mucho durante los últimos años. Tendríamos que haberla sacrificado; pienso que cualquier veterinario habría autorizado eso. Pero dejamos que tenga una muerte natural para no generar malestar en la sociedad. Ella estaba mal, como descaderada, y eso fue producto de su edad. Incluso estaba cuidada por varios veterinarios del medio por sus problemas en los huesos. Lamentablemente no se pudo hacer más nada".