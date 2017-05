Investigan el deceso de un bebé y posible infanticidio

Fotos DENUNCIA. Se investiga el posible asesinato de un niño de 14 meses.

10/05/2017 -

La muerte de un bebé caló hondo en San Ramón de la Nueva Orán, al norte de esa ciudad salteña, y despertó gravísimas sospechas sobre un infanticidio.

El domingo cerca de las 4.20, una pediatra y un médico de guardia en el nosocomio, tras los primeros análisis, decidieron informar a un agente del puesto policial del hospital sobre el fallecimiento de un bebé de 14 meses. Benjamín Emiliano Felipe había sido llevado al centro asistencial por sus padres una horas antes. Según consta en un informe policial, el niño habría presentado signos de ahogamiento y falta de aire.

Tras las primeras revisiones, los médicos descubrieron que presentaba un hematoma subdural de origen incierto producto de un golpe o caída, que terminó siendo la causa del deceso del bebé.

Al ser interrogados por lo ocurrido, la madre, C. Felipe (28) y el padre, J. Guarachi (21), aseguraron que el nene no había sufrido ningún accidente. Dadas las extrañas circunstancias y ante la presunción de un posible delito, el médico no extendió el certificado de defunción y requirió la intervención del médico legal de la Policía.

"El pequeño fue trasladado a la morgue y el caso se judicializó ya que se dio aviso a la Policía y comenzó a actuar la Justicia", manifestaron fuentes médicas.

La autopsia estableció que el niño falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio por hemorragia subdural masiva. Las actuaciones están a cargo de la Comisaría 25.