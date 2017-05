Peritarán tres celulares por femicidio de la joven madre Marilyn Méndez

10/05/2017 -

Mañana, los expertos de tribunales realizarán pericias a tres celulares secuestrados la noche del 14 de octubre del 2016, ocasión en que una joven madre fue asesinada de 7 puñaladas por la ex pareja en La Banda, reticente en aceptar que un amigo suyo inició una relación afectiva con la víctima.

Marilyn Méndez, 23 años, cursaba el tercer mes de embarazo, fruto de un noviazgo con Mario Torres: ello encolerizó a su ex concubino, Ariel Coria.

Éste irrumpió armado y la mató, mientras Méndez y Torres se encontraban en la casa de la mujer, Arribeño y 6º Pasaje del Bº 9 de Julio, La Banda.

Según familiares de la jovencita, llegó Coria, ‘apagó su moto, entró y lo apuñaló primero a Torres y después a ella. Luego, ella cae en la puerta, ahí escuchamos porque cayó chocando con una chapa; en ese momento todos venimos a auxiliarla y Coria se escapó en su moto’.

‘Mi hermana había realizado denuncias hace un mes cuando él la intentó pegar, pero no le quisieron tomar la denuncia’; ‘la última fue por amenaza de muerte, y le dieron restricción para ver sólo a sus hijos. Él decía que si no era de él, no iba a ser de nadie’, declaró su hermano José Daniel Méndez.