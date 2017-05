Berger contó su verdad sobre la ruptura con Scioli

10/05/2017 -

Gisela Berger contó su verdad acerca de la escandalosa separación de Daniel Scioli. "Estoy como en shock. No lo puedo creer" le dijo a Clarín, y amplió acerca de los chats comprometedores de él con la mediática Sofía Clérici.

"Me di cuenta de una traición de Daniel. Vi fotos y videos. Todo. Mensajes, fecha, dirección. ¡Todo!", había expresado al programa "Nosotros a la mañana", pero ahora, ante el matutino porteño, se explayó brindando mayores detalles.

"Estaba con él, pero apenas descubrí la mentira, obviamente que me fui. No quiero hablar. Sí te puedo expresar lo que siento, que estoy muy mal, sigo mal todavía, no me siento bien", precisó Gisel.

Contó que a poco de descubrir "que me mentía, me fui, obvio. Hasta ese momento estábamos en su casa de La Ñata. Me mintió hasta que se dio cuenta de que yo tenía todo. No podía seguir mintiendo y se quedó sin palabras".

¿Y por qué le revisaste el celular? ¿Fue la primera vez? ¿Dudabas? ¿Había algún indicio?, le consultó Juan Abraham, el periodista que la entrevistó, ella enfatizó: "Nunca dudé porque teníamos demasiada confianza interna de pareja. Fue la primera vez. Sin pensar encontrarme con esto, obvio".

¿Cuándo vos empezaste con Daniel él ya estaba separado o él ya hacía este tipo de cosas desde antes?, fue otra de las preguntas. "Por mi parte no quise tener nada hasta que no se aclarara su relación. Yo no tuve nada cuando él estaba en pareja", respondió la rubia.

¿Y él qué te decía de Karina (Rabolini)? ¿Que estaban separados?, requirió el periodista. "Eso es algo de lo que no voy a hablar", destacó la joven.

También le preguntaron si con Scioli volvió a hablar, y aseguró: "Me pidió que nos juntemos, que hablemos y que no terminemos todo lo que habíamos construido hasta ahora. Estoy tratando de recuperarme de esto, sumado a un tema de salud en conjunto, lo cual agrava mi situación y por todo lo que estoy pasando".

En cuanto al tema de salud, prefirió no ampliar. "También es algo de lo que no voy a hablar".