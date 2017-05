Clérici: "Yo no soy la tercera en discordia"

10/05/2017 -

Sofía Clérici, la presunta tercera en discordia entre Daniel Scioli y su ahora ex novia, la modelo Gisela Berger, contó su verdad y reconoció que conoce al ex gobernador aunque destacó que a ellos los une una amistad. Intentó despegarse del mote que se ganó en las últimas horas y aseguró que ella no es la culpable de la separación entre el político y su hasta hace pocas horas joven pareja. "Estoy re saturada con este tema. No me copa mucho... en realidad no me copa nada. Yo no soy la tercera en discordia de nadie y no voy a salir a hablar de nada porque no tengo nada que decir, sólo que con Daniel somos amigos y lo aprecio como persona y como hombre".