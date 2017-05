Sofía no se considera una artista "popular"

10/05/2017 -

Además de intentar alejarse del terrible escándalo en el que se ve envuelta luego de que Berger difundiera a través de las redes sociales los íntimos y polémicos chats que Sofía compartía con el ex candidato a presidente, Clérici destacó la manera en que ella se desenvuelve en el medio. "No me interesa agarrarme de nadie ni de nada porque mi carrera nunca fue así. Soy una chica del medio, pero cero mediática, no me considero popular. Si podrán ver mis cosas pasadas no soy una chica que se agarre de alguien para hablar. Si en algún momento salgo a hablar va a ser para que sea la primera y la última vez, sólo eso", manifestó Sofía.