¿Nicole Neumann dejó a Cubero por el marido de Daniela Urzi?

10/05/2017 -

Finalmente, llegó la confirmación de los protagonistas. Tanto Nicole Neumann como Fabián Cubero reconocieron la triste noticia de su separación en el programa "Nosotros a la Mañana". Pero, además, el ciclo de Canal 13, habló de un supuesto tercero en discordia instalado en Italia que rondaría la pareja, justo cuando la modelo se encuentra de viaje por Europa.

"De mi separación no voy a decir nada hasta no hablar con mis hijas. Necesito protegerlas a ellas. La grande ya lee y le llegan los comentarios", comenzó Nicole, en un mensaje de WhatsApp que le envió a Tomás Dente. Luego, comenzaron a arrojar los primeros datos sobre el caballero en cuestión.

"El nuevo ‘clavo’ lo debe conocer a Cubero porque estuvo preso en Italia por arreglar partidos, es del ambiente del fútbol.

Luego, la cámara mostró en primer plano el celular de Dente, en el que se podía leer el intercambio con la modelo y el nombre del supuesto tercero en discordia: Pablo Cosentino, marido de la top model Daniela Urzi. "¿¿¿Quién??? ¿Tomás Cosentino? Salió con mi hermana hace años. Imaginate... ¿El padre? Menos, es muy grande y está de novio", fue la primera respuesta de Nicole, que aparentemente confundió al representante de futbolistas con el empresario Tomás Costantini. Luego de que el periodista aclarara que se refería a Pablo Cosentino, Neumann contestó: "No lo conozco, sé quién es, pero no tengo relación de ningún tipo. Por favor, no agranden esto más, hay tres chiquitas que pueden salir lastimadas".

Por su parte, Cubero envió un audio de WhatsApp: "Con Nicole hace ya casi un mes que estamos separados. Lo que pasa es que todavía no hablamos con las nenas y por eso mantenemos esto lo más reservado posible. Ya estoy haciendo los trámites para irme a un departamento. Por eso nos sacamos los anillos. Calculo que a las nenas les vamos a hablar mañana a la tarde, o el jueves a más tardar", dijo.

Y agregó: "Esto, sinceramente, arrancó con una crisis personal de ella el año pasado. Empezó a tener dudas sobre su vida, sobre qué quiere de acá en adelante e intensificó un poco la terapia para ver qué le pasaba. Yo estuve a su lado siempre apoyándola. Pero llegado un cierto tiempo, tomamos la decisión de separarnos. Esto es un distanciamiento, después se verá. Pero hace un mes estamos totalmente separados".

¿Hubo una tercera persona en discordia? "No hay ningún tercero de parte mía ni de parte de ella. Ya lo hablamos. Llegamos a un punto con tanta charla de decirnos ‘si hay un tercero digamoslo aunque duela’", contó.

"No la puedo obligar a que me vuelva a amar ni que vuelva a sentir lo que sintió durante diez años por mí. Simplemente, yo seguía insistiendo en tratar de demostrarle que era la persona ideal para estar al lado de ella. Pero no me puedo meter en su corazón y manejarlo a mi criterio. Llegamos a un punto donde la decisión más sana para todos es terminar por ahora con la familia y ver desde otra perspectiva qué pasa", se sinceró Poroto.

¿Sigue enamorado de Nicole? "De esta Nicole con dudas, no. Yo se lo dije. Siempre estuve enamorado de ella, pero de la Nicole que tenía en claro las cosas".