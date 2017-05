Para monseñor Lozano, el fallo del 2x1 provoca enojos

-

Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo coadjutor de San Juan de Cuyo, se refirió hoy al fallo de la Corte Suprema de Justicia que entendió que es aplicable la ley conocida como del 2 x 1 a un ex paramilitar sentenciado por torturas y desapariciones y que en la práctica dio por cumplida su sentencia. "Lejos de poder ayudar, más bien renueva heridas", sostuvo.

"Sobre el fallo puedo decir a nivel estrictamente personal que un fallo de estas características no ayuda a poder transitar este camino de búsqueda de justicia. Me parece que lejos de poder ayudar, más bien renueva heridas y provoca intranquilidad y enojo", aseguró.

En diálogo con radio Rivadavia, monseñor Lozano contó que en la Conferencia Episcopal no han "hablado sobre el fallo en particular", pero "sí de la necesidad de la memoria, la verdad, la justicia, el arrepentimiento, el aportar datos los que los tengan para poder recuperar la identidad de quienes han nacido en cautiverio de sus madres en la dictadura, o han sido robados, como de lugares clandestinos de supultura".

La decisión de la Corte benefició a Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión y que pasó preso poco más de nueve años- por haber participado del secuestro y torturas a cinco personas en 1976. Los cautivos fueron retenidos en el centro clandestino conocido como El Chalet, del hospital Posadas de Haedo. Uno de los cautivos sigue desaparecido.

"Sin justicia no hay un orden social y la paz no es posible, porque la paz no es meramente la ausencia de conflicto, sino que tiene que ver con restituir lo dañado, con el arrepentimiento y con asumir las responsabilidades sobre los propios actos, particularmente sobre los hechos delictivos", afirmó monseñor Lozano.