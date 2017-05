Increíble: Los supuestos mensajes "satanicos" en la canción "Despacito"

Hoy 14:44 -

El tema "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee se ha convertido en un fenómeno mundial, donde miles de versiones invadieron YouTube.

Un Youtubers reveló que la canción esconde supuestos mensajes "satánicos" cuando se reproduce la canción al revés.

"El demonio está en mi canción y en mi sonido", "él es el Dios", "demonio", son algunas de las frases que se encuentran en este hit. El autor del video dijo además que hay frases en ingles como "Demon is in my theme and my sound (el demonio está en mi canción y en mi sonido)".

El posteo consiguió casi 300 mil reproducciones

El tema "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee se ha convertido en un fenómeno mundial, donde miles de versiones invadieron YouTube.



Un Youtubers reveló que la canción esconde supuestos mensajes "satánicos" cuando se reproduce la canción al revés.



"El demonio está en mi canción y en mi sonido", "él es el Dios", "demonio", son algunas de las frases que se encuentran en este hit. El autor del video dijo además que hay frases en ingles como "Demon is in my theme and my sound (el demonio está en mi canción y en mi sonido)".



El posteo consiguió casi 300 mil reproducciones.