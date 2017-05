El técnico de fútbol que terminó descalzo

Hoy 16:03 -

A pocos días de que se inicie una nueva temporada de La Liga Quimilense de Futbol, Juventud Unida, el último campeón, continua su puesta a punto y su técnico Gustavo More, tuvo una sencilla pero emotiva reacción, ante la imposibilidad entrenarse de uno de sus jugadores de reserva por falta de calzados.

El técnico de “La Juve” iniciaba los trabajos físicos en la práctica de martes, cuando vio que uno de los chicos de la reserva no se incorporaba a trabajar junto a sus compañeros, allí se acercó Gustavo y le pregunto; “Que pasa porque no vas con tus compañeros”, es cuando el humilde lateral de 16 años le mostro unas viejas alpargatas planta de goma muy gastadas, con la que se le dificultaba realizar las tareas propuestas por el cuerpo técnico; Inmediatamente Gustavo More le pregunto qué numero calzaba el juvenil jugador y tras la coincidencia en el número 42 de ambos, el técnico le entregó su zapatillas y tras unas palmadas en la espalda le dijo, “a trabajar, a trabajar”.

Así fue que More continuo su trabajo descalzo y a finalizar la práctica el juvenil vino a devolver las zapatillas, pero el técnico no las acepto, por lo que volvió a su casa en patas.