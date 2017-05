Central Córdoba se mide con Los Andes

Fotos El “Ferroviario” santiagueño busca seguir sumando en la B Nacional.

10/05/2017 -

La lucha por la permanencia en la B Nacional está tan pareja e implica a tantos equipos que ayer, ni bien empezó la fecha y sin haber jugado todavía, Central Córdoba volvió a caer en zona de descenso.



Pero esta noche desde las 20.30, el conjunto santiagueño tendrá su chance de volver a salir de la zona roja, cuando visite a Los Andes, en la continuidad del trigésimo segundo capítulo.

La situación del equipo de Gustavo Coleoni va variando fecha a fecha. Y si bien todavía sigue faltando mucho y no hay que volverse loco, es bueno analizar las posibilidades de terminar la jornada fuera de los cuatro peores promedios del torneo.

Lo primero que hay que decir es que un traspié esta noche hará que Central no pueda salir de la zona roja. Si consigue sumar un punto, necesita que Juventud Unida de Gualeguaychú pierda (recibe a Boca Unidos de Corrientes, desde las 21). Y si gana, hay tres resultados que lo dejan fuera: que no gane Juventud Unida, que no gane Douglas Haig de Pergamino (visita a Estudiantes de San Luis, otro rival directo, a las 19.30) o que pierda All Boys (visita al líder Argentinos Juniors, a las 21.05).

Pero claro está que los jugadores deberán abstraerse de las matemáticas a la hora de entrar al campo de juego y tratar de concentrarse para hacer un partido inteligente y conseguir el resultado deseado. Si bien el Ferro viene de vencer a Juventud Unida por 1 a 0 en la fecha pasada, en condición de local, fue vencido por Flandria por 2-0, la última vez que se presentó como visitante.

Variantes

Para el duelo de esta noche, el "Sapito" Coleoni, tal como sucediera la fecha pasada, volverá a realizar tres variantes con respecto a su última formación. Las dos primeras son a la inversa del cotejo anterior, donde no pudo disponer de los defensores Gabriel Fernández y Adrián Argachá, quienes estaban suspendidos, y los reemplazó con Gabriel Zuvinikar y Marcos Sánchez, respectivamente. Purgadas las sanciones, volverán a la titularidad el "Cabezón" y el uruguayo.

La otra variante tiene que ver con la sensible ausencia de Leonardo Sequeira, quien se quedó en Santiago por una molestia muscular. Pero para reemplazarlo el DT podrá contar, después de tres partidos, con otro baluarte del equipo como Martín Zapata, quien ya dejó atrás una lesión. El ex Independiente, Belgrano, Argentinos Juniors y All Boys, entre otros equipos, jugará de interno derecho y el que pasará a moverse como extremo por ese sector será Juan Aguirre.

Central Córdoba tendrá esta noche otra prueba de fuego y de carácter ante un rival que está haciendo una buena campaña.