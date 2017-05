Cristina afirmó que “no me van a hacer callar así armen 80 causas"

Fotos La ex presidenta expuso ante eurodiputados en Bruselas, Bélgica.

10/05/2017 -

Cristina Kirchner volvió a cargar sus tintas contra el gobierno de Mauricio Macri y la Justicia durante su gira por Europa.



La ex presidenta expuso este miércoles ante eurodiputados en la ciudad de Bruselas, Bélgica, sobre "capitalismo, neoliberalismo y Sudamérica".



Durante su alocución, volvió a denunciar que es víctima de una persecución judicial y negó que durante sus mandatos se haya enriquecido más de lo que consignó en sus declaraciones juradas.

La ex jefa del Estado resaltó que la administración de Cambiemos utiliza a la corrupción "como caballito de batalla", sin embargo, sostuvo, Macri estuvo vinculado a la investigación global denominada Panamá Papers.



También cuestionó supuesto conflicto de intereses que postergó el ingreso de Avianca en el mercado de vuelos de cabotaje y el caso del Correo Argentino.

"No aparece ninguna cuenta de Cristina ni de ningún Kirchner porque no tenemos cuentas en paraísos fiscales", afirmó. Y agregó: "En el único lugar del mundo donde no se movió nadie de su lugar por Panamá Papers fue en la Argentina".

En ese marco, la ex mandataria arremetió contra la Justicia. "Este ejemplo de la Corte por el fallo que aplicó el 2x1 en un caso de lesa humanidad , además, da cuenta de cómo está funcionando el sistema judicial en la Argentina. No funciona como administrador de justicia, sino como un instrumento de persecución política a todo aquel que sea opositor", señaló.

Cristina Kirchner , que tiene varias causas abiertas en los tribunales de Comodoro Py, fue autorizada por el juez federal Claudio Bonadio para viajar a Europa.

"Así armen 80 causas no me van a hacer callar", apuntó. "Me pueden ver del derecho y revés y soy la misma de siempre. Tengo lo mismo que he declarado en todas mis DDJJ, que las vengo haciendo desde 1995 que era senadora. Y puedo dar cuenta de cómo vivo porque he vivido parecido siempre en los últimos años", añadió.

Durante su exposición, la ex jefa del Estado arremetió contra las políticas "neoliberales" de la gestión de Cambiemos y pidió por la libertad de Milagro Sala , presa en Jujuy. Asimismo, consideró que la sociedad argentina "no está informada" por lo que ponderó el uso de las redes sociales.