Intentó matar a Trump y ahora reveló sus motivaciones

Michael Sandford fue detenido por intentar asesinar al entonces precandidato republicano, durante un mitin en Las Vegas.

10/05/2017 -

Michael Sandford, un joven británico con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y síndrome de Asperger, fue detenido el 18 de junio del año pasado por intentar asesinar al entonces precandidato republicano, Donald Trump, durante un mitin en Las Vegas. Ahora, ha revelado las motivaciones del episodio psicótico que vivió aquella noche, informó el diario The Sun.

Sandford se había mudado a EE.UU. en 2015 para encontrarse con Lauren, su novia estadounidense, a quien había conocido en el Reino Unido. A partir de entonces, su estado mental se deterioró: comenzó a tener alucinaciones y a escuchar voces en su cabeza que se hacían eco de las opiniones antiTrump de su novia y amigos. A pesar de que el joven confesó que nunca se sintió especialmente interesado por la política, pasó a ser "un tema candente" en su mente.

"Dijeron que había que parar a Trump, que iba a destruir el país, pero fueron voces en mi cabeza las que me dijeron que lo matara (...) venían de tiempo atrás y se hicieron cada vez más fuertes y más frecuentes. En un momento dado sentí que me gritaban", explicó.

"Entonces un día vi que iba a hablar en Las Vegas y decidí ir hasta allí y hacer algo por mi parte", relato Sanford.

Una vez llegó a la ciudad estadounidense, Sandford ensayó cuidadosamente el asesinato: el día anterior al mitin se desplazó a un campo de tiro para practicar con la pistola Glock 17, modelo utilizado por las fuerzas de seguridad que acompañaban al hoy presidente estadounidense. "Las voces me decían que debía practicar antes de intentar matar a Trump", confiesa.

El adolescente hizo cola durante nueve horas para conseguir un buen asiento. "Fuimos revisados por el servicio secreto y me senté cerca del frente. Veía donde estaba la Policía. Cuando Trump subió al escenario me acerque a un oficial para preguntar si podía conseguir un autógrafo", recuerda.

"Estaba a unos 7 metros de Trump. Había una sola fila de asientos entre él y yo. Me agaché para intentar sacar la pistola del oficial pero se atascó en la funda y el guardia me empujó al suelo. Entonces el servicio secreto me detuvo", añade.

El joven indica que, aunque su "lado loco" estaba decepcionado por haber fracasado, "el lado racional estaba muy contento de que nadie resultara herido". "Honestamente pensé que me dispararían. Pensé: 'Probablemente voy a morir hoy'", confesó.

Actualmente, Sandford ha regresado con su familia al condado de Surrey (sureste del Reino Unido) tras pasar un año en una cárcel estadounidense. "Permanecía encerrado en mi celda la mayor parte del tiempo. No podía dormir y no comía. Estaba aterrado, pero me dieron un medicamento que me hizo sentirme como mi viejo yo", confiesa.

A casi un año del suceso, su forma de abordar las cosas ha cambiado: "No me gusta Trump, pero creo que el desacuerdo político debe ser tratado pacíficamente", concluyó.